Słowacka opozycja zwołała wiec w Bratysławie, na którym pojawiło się około 17 tysięcy osób. Manifestacja została zorganizowana w 35. rocznicę wydarzeń, które doprowadziły do upadku komunistycznej władzy w ówczesnej Czechosłowacji. Liderzy opozycji zapewniali, że Słowacja pozostanie częścią zachodniego świata i "nie skończy w objęciach Moskwy".

Pod adresem premiera Roberta Ficy uczestnicy protestu skandowali: "Fico do Rosji", "Dosyć Ficy". Politycy zapewniali, że nie pozwolą odebrać społeczeństwu wywalczonej przed 35 laty wolności. Podczas demonstracji wystąpił były niezależny kandydat na prezydenta Ivan Korczok, który przegrał wybory z obecnym szefem państwa Peterem Pellegrinim. Przed kilkoma dniami Korczok poinformował, że postanowił wstąpić do opozycyjnej partii Postępowa Słowacja (Progresivni Slovensko). Wezwał m.in. do tolerancji między partiami opozycyjnymi. Na wiecu krytykowano także partię Kierunek Słowacka Socjaldemokracja (Smer SSD) Ficy, który zwołał w niedzielę kongres mający uczcić 25-lecie partii i nie uczestniczył w żadnych obchodach rocznicy aksamitnej rewolucji.