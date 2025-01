Nowe fakty po ataku nożownika w szkole przy granicy z Polską. Nie żyją dwie osoby

Reporter TVN24 Maciej Stasiński, który jest na miejscu zdarzenia przekazał, że na razie nie są znane motywy działania 18-latka. Wiadomo też, że nie uczęszczał on do szkoły w Starej Wsi Spiskiej, tylko uczył się w domu.

- Nie znamy motywów, ale wiemy co raz więcej o tym 18-latku. Nie uczył się na co dzień w tej placówce, uczył się w domu, natomiast do tej szkoły przyjeżdżał by zdawać egzaminy semestralne i to był dzień zdawania właśnie takiego egzaminu - dodawał Maciej Stasiński.