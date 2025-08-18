18 osób w jednym samochodzie. Nietypowa interwencja na Słowacji Źródło: Polícia SR - Košický kraj

O nietypowej interwencji w miejscowości Pavlovce nad Uhom w kraju koszyckim na Słowacji poinformowała tamtejsza policja. W komunikacie czytamy, że funkcjonariusze zatrzymali do kontroli samochód osobowy - niebieską skodę felicię. Autem jechało, łącznie z kierowcą, 18 osób.

Zdarzenie miało miejsce w kraju koszyckim Źródło: Polícia SR - Košický kraj

"Igranie ze śmiercią"

"Niewiarygodne, ale prawdziwe - samochód przeznaczony dla pięciu osób był wypełniony po brzegi. Taka jazda to igranie ze śmiercią i zdrowiem wszystkich osób w samochodzie" - ocenili w komunikacie funkcjonariusze policji kraju koszyckiego.

Wobec kierowcy wszczęto postępowanie wyjaśniające i zakazano mu dalszej jazdy. Jak przekazała policja, cała grupa musiała kontynuować wycieczkę "o własnych siłach".

W Polsce też to się zdarzało

Podobne zdarzenia miały miejsce w Polsce - i to bardzo niedawno. Na początku sierpnia policjanci ze Skwierzyny (Lubuskie) zatrzymali do kontroli samochód osobowy, którym podróżowało 15 osób, z czego dziewięć "przewożonych było w sposób niedozwolony".

Z kolei w marcu tragicznie zakończyła się przejażdżka 19-latka, który wraz z dziewięcioma innymi osobami jechał samochodem w Chełmie (Lubelskie). W tym przypadku młody kierujący był pijany i, jak informowała policja, doprowadził do wypadku, w którym pojazd dachował. Zginęło dwóch 18-latków.

