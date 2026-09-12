Świat Skażony grunt na Azorach. Powodem "Epicka Furia" i lotnictwo USA Oprac. Kuba Koprzywa |

"Epicka Furia". Prezydent USA wyjaśnia, dlaczego spodobała mu się nazwa Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Telewizja RTP Acores przekazała, że komisja do spraw bazy Lajes przesłuchała ekspertów ekologii z Uniwersytetu Azorskiego oraz świadków znających ten obiekt. Zeznali oni, że badania przeprowadzone w Lajes dowiodły poważnego skażenia gruntu w tej bazie lotniczej oraz na sąsiadujących z nią terenach.

Azorska wyspa Terceira Źródło zdjęcia: stock.adobe.com

Przesłuchiwane przez komisję parlamentarną osoby zeznały między innymi, że znajdujące się w bazie zbiorniki na paliwo lotnicze były nieszczelne, a ich zły stan miał być tolerowany przez amerykańskie wojsko latami.

RTP Acores odnotowała, że wśród podejmowanych podczas prac komisji tematów było badanie sugerujące, że wzrost zachorowań na nowotwory w pobliżu Lajes może mieć związek z zanieczyszczeniem gruntu paliwem.

Baza wykorzystywana w "Epickiej Furii"

Lotnisko Lajes było wykorzystywane przez siły powietrzne USA do operacji wojskowej "Epicka Furia" przeciwko Iranowi rozpoczętej na przełomie lutego i marca tego roku. Służyło ono między innymi do wsparcia działań logistycznych, transportu dronów na Bliski Wschód oraz do tankowania samolotów.

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Strategiczne położenie Azorów na Atlantyku i stacjonowanie tam wojsk amerykańskich okazały się w 1949 roku jednymi z głównych argumentów za zaproszeniem Portugalii do współtworzenia NATO.

Obecność wojsk USA na Azorach reguluje amerykańsko-portugalska umowa z 1995 roku, która przewiduje, że siły powietrzne USA mogą korzystać z bazy Lajes do celów związanych z działaniem NATO.