Skandal w młodzieżówce Meloni. "Nie ma czasu do stracenia"

Premierka Włoch Giorgia Meloni zapewnia, że w jej partii Bracia Włosi "nie ma miejsca na poglądy rasistowskie czy antysemickie". To reakcja na skandal, jaki wybuchł we Włoszech po ujawnieniu przez media zachowania niektórych działaczy młodzieżówki tego ugrupowania. Kilka dni temu, w pierwszej reakcji na skandal, szefowa włoskiego rządu skrytykowała dziennikarzy, którzy go ujawnili.

Meloni reaguje na skandal

We wtorek włoskie media opublikowały list, jaki premier wystosowała do działaczy swej partii. - Nie mam ja i my nie mamy czasu do stracenia z tymi, którzy chcieliby cofnąć czas - podkreśliła. Dodała, że w partii nie ma miejsca dla tych, którzy "świadomie lub nie stają się narzędziami w rękach adwersarzy".