"13 sierpnia Putin rozmawiał z przywódcą Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem, któremu obiecał, że 'nie zapomni' o Palestynie, następnego dnia spotkał się z pełniącym obowiązki gubernatora obwodu kaliningradzkiego, później rozmawiał telefonicznie z prezydentem Uzbekistanu i spotkał się z gubernatorem obwodu tulskiego. W niedzielę, 18 sierpnia, udał się z wizytą państwową do Baku , gdzie ogłosił chęć odegrania przez Rosję roli w procesie pokojowym na Kaukazie Południowym" - wylicza The Moscow Times.

1250 kilometrów kwadratowych

Putin żąda "wyparcia wroga"

Na spotkaniu poświęconym sytuacji w obwodzie kurskim, które odbyło się 12 sierpnia, Putin zażądał "wyparcia wroga" z terytoriów rosyjskich, oskarżył Zachód o to, co się stało, a także obiecał, że udzieli "godnej odpowiedzi" siłom ukraińskim. I ani razu nie nazwał tego, co się działo, "inwazją", zamiast tego używając takich słów, jak "wydarzenie" czy "sytuacja" - przypomina The Moscow Times.