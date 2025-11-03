Logo strona główna
Świat

Przez shutdown musi sprzedawać hot dogi na ulicach Waszyngtonu

Prawnik sprzedaje hot dogi
Shutdown w USA wciąż nierozwiązany
Źródło: Reuters TV
Z powodu przedłużającego się paraliżu budżetowego pracownicy federalni w USA nie otrzymują pensji. Jednym z nich jest waszyngtoński prawnik Isaac Stein, którego sytuacja ta zmusiła do sprzedawania na ulicy hot dogów. Mężczyzna swoich klientów obsługuje nadal w garniturze.

31-letni Isaac Stein z zawodu jest specjalistą od prawa podatkowego, na co dzień pracuje w urzędzie skarbowym w Waszyngtonie. Obecnie jest jednym z 1,5 miliona pracowników federalnych, których dotknął problem braku wynagrodzenia. Z powodu shutdownu, czyli paraliżu budżetowego instytucji federalnych przebywa na przymusowym, bezpłatnym urlopie. By zarobić na życie, postanowił na pewien czas zmienić branżę.

Prawnik sprzedaje hot dogi

Jak Isaac Stein przyznaje w rozmowie z mediami, sprzedawanie hot dogów to było jego dziecięce marzenie. - Myślałem o tym już kilka lat temu, by zarabiać na sprzedaży hot dogów. W czerwcu pomyślałem, że muszę się tym w końcu zająć. A potem dostałem informację, że z powodu budżetowego paraliżu instytucji federalnych czeka mnie przymusowy urlop bez wynagrodzenia od ósmego października - opowiada. A ponieważ przez shutdown nie może pracować jako prawnik, to uliczną sprzedażą zajmuje się przez cały tydzień.

To, co może budzić zdziwienie klientów, to fakt, że mężczyzna pracuje w garniturze. - To ważna część kultury naszego miasta. Ubranie mówi coś o twojej pozycji społecznej, więc w tej sytuacji w czasie shutdownu jest to też forma komentarza artystycznego - wyjaśnia Stein.

Co jest w menu? Swoim klientom jako "Jedyny Wybór: Prawidłowy Hot Dog i Napój" poleca hot doga z musztardą i kiszoną kapustą. Aby jego stoisko spełniło wymagania sanitarne, przeciwpożarowe i dotyczące obsługi mężczyzna przyznaje, że wcześniej "sam przeczytał 150 stron przepisów".

Mężczyzna przyznaje, że to przedsięwzięcie "przerosło jego najśmielsze oczekiwania" i nie brakuje mu klientów. Mimo niepewnej sytuacji finansowej czerpie radość z tego, czym obecnie się zajmuje. Zaznacza, że choć uwielbia swoją pracę biurową, to wymaga ona "przebywania w samotności", a teraz ma okazję przebywać z ludźmi. - Częścią tego, co robię, jest dać ludziom trochę radości i uśmiechu. To jest coś, co nas zdecydowanie jednoczy. Czysta radość i uśmiech - mówi.

Dodaje, że w czasie pracy na ulicy zdarza mu się spotykać pracowników federalnych i są oni "niesamowicie wspierający". Jednak ma nadzieję, że shutdown wkrótce się skończy, a on wróci do pracy w urzędzie skarbowym. - Sprzedaż hot dogów zostawię sobie na weekendy - mówi.

Paraliż rządu trwa. Trump rzuca oskarżeniami
Paraliż rządu trwa. Trump rzuca oskarżeniami

BIZNES

Shutdown w USA - co to

Shudown w USA to budżetowy paraliż związany z nieuchwaleniem nowego budżetu przez Kongres przed nastaniem nowego roku fiskalnego. W USA rok fiskalny trwa od 1 października do 30 września. W rezultacie shutdownu ok. 750 tys. pracowników federalnych jest na przymusowych urlopach, a reszta - ok. 1,5 mln - tymczasowo pracuje bez płacy.

Jeszcze we wrześniu Izba Reprezentantów przegłosowała prowizorium budżetowe przedłużające poprzedni budżet do 21 listopada, lecz projekt utknął w Senacie, gdzie republikanie potrzebują głosów części demokratów, by pokonać wymagany próg 60 głosów. Demokraci z trzema wyjątkami głosowali dotąd 12 razy przeciwko uchwaleniu prowizorium, bo domagają się przywrócenia dopłat do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w ramach programu potocznie znanego jako Obamacare. Bez tych subsydiów ceny ubezpieczeń w USA mają radykalnie wzrosnąć.

"Nie sądzę, żeby ktoś z radością wybierał takie życie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie sądzę, żeby ktoś z radością wybierał takie życie"

Joanna Rubin-Sobolewska
Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: CNN, Reuters, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: CNN

USA
