Seria ataków w Rosji i na Krymie. Dron koło Moskwy

Czytelnicy rosyjskich kanałów na Telegramie relacjonowali, że w nocy z niedzieli na poniedziałek w różnych regionach zaanektowanego Krymu doszło do eksplozji. Kanał "Krymski Wiatr" o północy przekazał, że drony ukraińskie uderzyły w lotnisko wojskowe Saki, położone w pobliżu Sewastopola.

W kolejnej informacji "Krymski Wiatr" poinformował, że w jednostkach wojskowych w Sewastopolu włączyły się syreny alarmowe. Celem ataku miała być także jednostka wojskowa położona w pobliżu miasta Eupatoria.

Po godzinie drugiej w nocy pojawiły się doniesienia o ataku bezzałogowców na bazę paliwową w Teodozji. "Pożar był widoczny z odległości ponad 30 kilometrów" - napisał "Krymski Wiatr", który opublikował zdjęcia i nagrania, przysłane przez czytelników.

У соцмережах публікують відео пожежі на нафтобазі у Феодосії в окупованому Криму. Відео: "Кримський вітер" pic.twitter.com/b4meyasxvT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 6, 2025 Rozwiń

Uderzenia na terytorium Rosji

Rosyjski niezależny kanał Exilenova poinformował, że drony uderzyły także w zakład produkujący materiały wybuchowe w mieście Dzierżyńsk w obwodzie niżnonowogrodzkim w Rosji.

W obwodzie biełgorodzkim w pobliżu granicy z Ukrainą w wyniku nocnego nalotu bezzałogowców bez prądu było ponad 40 tysięcy mieszkańców - poinformował gubernator regionu Wiaczesław Gładkow.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin, poinformował w poniedziałek rano o strąceniu drona, który leciał w kierunku stolicy.

Raport rosyjskiego resortu

Rosyjskie wojska w nocy z niedzieli na poniedziałek strąciły 251 dronów nad kilkoma regionami Rosji - przekazał resort obrony w Moskwie.

Według danych ministerstwa, 40 dronów zostało zestrzelonych nad Krymem, 84 - nad obwodami kurskim, biełgorodzkim i niżnonowogrodzkim, 28 - nad obwodem woroneskim i Krajem Krasnodarskim.

