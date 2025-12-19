Skandal dyplomatyczny, Kijów odpowiada. "W zamknięte usta nie wleci mucha"

Zaczęło się od wywiadu, którego serbski minister informacji Boris Bratina udzielił w czwartek telewizji Informer. Powiedział między innymi, że Chorwację "należy w jakiś sposób ukarać za okropny udział w I wojnie światowej, w II wojnie światowej i w szczególności od początku lat 90-tych". Minister informacji stwierdził w tym kontekście, że Chorwaci "podobnie, jak Ukraińcy, powinni za to zapłacić własnym terytorium". Nie sprecyzował jednak, co dokładnie miał na myśli, mówiąc o Ukrainie.
Reakcja Ukrainy
Rzecznik MSZ w Kijowie Hryhorij Tychyj, odnosząc się do stwierdzenia Bratiny, napisał w czwartek na platformie X: "Ministrowi informacji Serbii, który oświadczył, że Chorwaci powinni zapłacić za swoje zbrodnie terytorium, podobnie jak Ukraińcy, proponujemy, aby wykorzystał terytorium własnego kraju do swoich nierozsądnych słownych ćwiczeń". Tychyj zacytował w tym kontekście także przysłowie: "W zamknięte usta nie wleci mucha".
Chorwackie media napisały, że wywiad Bratiny był "skandaliczny". "Ministerstwo Weteranów Chorwackich potępiło 'werbalną agresję' Serbii na Chorwację i zaapelowało do sąsiedniego kraju, aby przestał śnić o wielkiej Serbii" - napisał portal Jutarnji list.
Rosja chce zaanektować część Ukrainy
Sprawa ukraińskich terytoriów wciąż jest punktem spornym w negocjacjach pokojowych z udziałem Ukrainy, USA, Europy i Rosji.
Ukraina od lutego 2022 roku odpiera agresję zbrojną Rosji, która w marcu 2014 roku zaanektowała ukraiński Krym, a miesiąc później poparła prorosyjskich separatystów w Donbasie, którzy walczyli z armią ukraińską.
Separatyści utworzyli na wschodzie Ukrainy dwie samozwańcze republiki - ługańską i doniecką. Pierwsza z nich jest niemal w stu procentach okupowana przez separatystów, wspieranych przez Kreml, drugą Rosjanie kontrolują w ponad 70 procentach.
Przywódca Rosji Władimir Putin dąży do tego, aby obwód doniecki był kontrolowany przez jego państwo w całości.
Autorka/Autor: tas/lulu
Źródło: tvn24.pl, Informer, Juratnij list
Źródło zdjęcia głównego: Ministerstwo Obrony Ukrainy, x.com/@DefenceU