Prezydent Serbii spotkał się z Władimirem Putinem (2.09.2025)

Zaczęło się od wywiadu, którego serbski minister informacji Boris Bratina udzielił w czwartek telewizji Informer. Powiedział między innymi, że Chorwację "należy w jakiś sposób ukarać za okropny udział w I wojnie światowej, w II wojnie światowej i w szczególności od początku lat 90-tych". Minister informacji stwierdził w tym kontekście, że Chorwaci "podobnie, jak Ukraińcy, powinni za to zapłacić własnym terytorium". Nie sprecyzował jednak, co dokładnie miał na myśli, mówiąc o Ukrainie.

Reakcja Ukrainy

Rzecznik MSZ w Kijowie Hryhorij Tychyj, odnosząc się do stwierdzenia Bratiny, napisał w czwartek na platformie X: "Ministrowi informacji Serbii, który oświadczył, że Chorwaci powinni zapłacić za swoje zbrodnie terytorium, podobnie jak Ukraińcy, proponujemy, aby wykorzystał terytorium własnego kraju do swoich nierozsądnych słownych ćwiczeń". Tychyj zacytował w tym kontekście także przysłowie: "W zamknięte usta nie wleci mucha".

To Serbia's Minister of Information, Boris Bratina, who stated that Croats must pay for crimes with territory just like Ukrainians, we propose that he use his own country's territory for his unwise verbal exercises. As the Ukrainian proverb goes, a fly won’t enter a closed mouth. — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) December 18, 2025 Rozwiń

Chorwackie media napisały, że wywiad Bratiny był "skandaliczny". "Ministerstwo Weteranów Chorwackich potępiło 'werbalną agresję' Serbii na Chorwację i zaapelowało do sąsiedniego kraju, aby przestał śnić o wielkiej Serbii" - napisał portal Jutarnji list.

Rosja chce zaanektować część Ukrainy

Sprawa ukraińskich terytoriów wciąż jest punktem spornym w negocjacjach pokojowych z udziałem Ukrainy, USA, Europy i Rosji.

Ukraina od lutego 2022 roku odpiera agresję zbrojną Rosji, która w marcu 2014 roku zaanektowała ukraiński Krym, a miesiąc później poparła prorosyjskich separatystów w Donbasie, którzy walczyli z armią ukraińską.

Separatyści utworzyli na wschodzie Ukrainy dwie samozwańcze republiki - ługańską i doniecką. Pierwsza z nich jest niemal w stu procentach okupowana przez separatystów, wspieranych przez Kreml, drugą Rosjanie kontrolują w ponad 70 procentach.

Przywódca Rosji Władimir Putin dąży do tego, aby obwód doniecki był kontrolowany przez jego państwo w całości.

