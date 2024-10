Szef izraelskiego MSZ Israel Kac ogłosił w środę, że uznał sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa za "persona non grata" i zabronił mu wjazdu do kraju za brak "jednoznacznego potępienia" Iranu za wtorkowy nalot na Izrael.

"Każdy, kto nie jest w stanie jednoznacznie potępić okrutnego ataku Iranu na Izrael, tak jak zrobiło to niemal każde państwo świata, nie zasługuje na to, by móc postawić stopę na izraelskiej ziemi" - napisał minister spraw zagranicznych Izraela w mediach społecznościowych.