Świat

Pierwsza kobieta na czele Kościoła anglikańskiego. W tle konflikt

Sarah Mullally stanęła na czele Kościoła anglikańskiego
Sarah Mullally stanęła na czele Kościoła anglikańskiego. Wybór wywołał nadzieję i obawy
Źródło: TVN24
Wcześniej była pielęgniarką. Teraz jest pierwszą kobietą na czele Kościoła anglikańskiego w historii. Choć formalnie Sarah Mullally została nią w styczniu, dopiero teraz miało miejsce uroczyste nabożeństwo, które zainaugurowało nowy rozdział. Nie wszystkim się to podoba.

- Nazywam się Sarah. Jestem służebnicą Jezusa Chrystusa - zwróciła się do wiernych.

63-letnia Sarah Mullally, z wykształcenia pielęgniarka, swoje inauguracyjne kazanie wygłosiła przed dwoma tysiącami wiernych w katedrze w Canterbury. - Gdy spoglądam na swoje życie, na nastoletnią Sarę, która powierzyła swoje życie Bogu i podjęła zobowiązanie, by podążać za Jezusem, nie mogłabym wyobrazić sobie przyszłości, która mnie czekała, a już zwłaszcza powołania, do którego zostałam wezwana - opisała.

Sarah Mullally stanęła na czele Kościoła anglikańskiego
Sarah Mullally stanęła na czele Kościoła anglikańskiego
Źródło: NEIL HALL/PAP/EPA

Na kamiennych płytach znajdujących się w katedrze wyryto listę wszystkich arcybiskupów Canterbury od 597 roku.

- Z jednej strony chcemy powiedzieć, że to przełom. Mamy pierwszą kobietę na stanowisku arcybiskupa Canterbury. Jeszcze 10-12 lat temu zmagaliśmy się z tym, by kobiety mogły w ogóle zostać konsekrowane na biskupów - podkreśliła biskupka Gloucester Rachel Treweek. - Nikt z nas nie przypuszczał, że tak szybko doczekamy się kobiety arcybiskupa. To więc ogromne wydarzenie, ale z drugiej strony nie chciałabym, żeby wszystko sprowadzało się do faktu, że jest kobietą - dodała.

Podziały w Kościele. "Bóg nie powierzył przywództwa kobiecie"

Kobiety dopuszczono do święceń w Kościele Anglii dopiero w połowie lat 90. Nominacja Mullally przełamuje więc kolejne bariery, ale jednocześnie wyraźnie uwidacznia podziały między liberalnym a konserwatywnym skrzydłem wspólnoty.

- Chrystus jest głową Kościoła. Mężczyzna jest głową rodziny. Od początku stworzenia Bóg nigdy nie powierzył przywództwa kobiecie - powiedział biskup anglikański Funkuro Victor. - Przywództwo zawsze było przeznaczone dla mężczyzn, a kobiety powinny [za nimi - red.] podążać - ocenił.

Najmocniej widać to poza Europą, między innymi w Afryce. W marcu zbuntowani duchowni spotkali się w Nigerii, by wybrać własnego lidera, konkurencyjnego wobec Sarah Mullally.

Tomasz P. Terlikowski

- My jako Afrykanie wierzymy, że konserwatywni biskupi prowadzą nas we właściwym kierunku - stwierdził wierny Kościoła anglikańskiego w Rwandzie, Ange Felix Tuyisenge.

Mieszkaniec RPA Amaos Mphilo zastanawiał się "jak można wkładać tyle energii w sprzeciw wobec tej niewinnej, biednej kobiety?". - Chciałbym zapytać tych tak zwanych konserwatystów, kto ich urodził, kto nosił przez dziewięć miesięcy i kto znosił ból? - dodał.

Zmiana przywództwa w cieniu skandalu

Tymczasem w Anglii Kościół mierzy się z rosnącą sekularyzacją i coraz trudniej zapełnia świątynie. Dodatkowo sposób, w jaki radzono sobie ze skandalem wykorzystywania seksualnego nieletnich doprowadził do rezygnacji poprzedniego arcybiskupa Justina Welby'ego.

- Pochodzę z diecezji londyńskiej, która jest prawdopodobnie jedną z najbardziej zróżnicowanych teologicznie - zwróciła uwagę Sarah Mullally. - Byłam pierwszą kobietą na stanowisku biskupa Londynu. Mam więc doświadczenie pracy w warunkach różnorodności poglądów teologicznych - dodała.

W Kościele pojawia się nadzieja, że nominacja liderki znanej z doświadczenia w ochronie zdrowia i budowania dialogu, będzie sygnałem nowego otwarcia i próbą odcięcia się od kryzysów z przeszłości.

Autorka/Autor: Justyna Zuber

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: NEIL HALL/PAP/EPA

Kościół hierarchowieWielka Brytania
Justyna Zuber
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica