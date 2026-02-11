Takiej władzy nie miał jeszcze nikt. Dokąd zmierza Japonia

Logo strona główna
Świat
Sebastian Zakrzewski
Sebastian Zakrzewski
Tak silnego rządu Japonia nie miała nigdy w swojej powojennej historii. Premier Sanae Takaichi przyspiesza japońskie zbrojenia i zapowiada wielkie zmiany. Dokąd zmierza Japonia? Czy czas się bać jej remilitaryzacji?Artykuł dostępny w subskrypcji

Premierka Japonii Sanae Takaichi pod koniec stycznia ogłosiła przedterminowe wybory parlamentarne, mimo że po władzę sięgnęła zaledwie trzy miesiące wcześniej. Wiedziała, co robi - jako pierwszej w powojennej historii kraju udało jej się zdobyć w parlamencie bezwzględną większość 2/3 miejsc, która pozwala myśleć nawet o zmianie konstytucji. A zmian Takaichi planuje w swojej ojczyźnie wiele.

"Japonia wróciła" - to hasło, którym sięgnęła po historyczną władzę. Tylko wróciła dokąd? Nie brak obaw, że do imperialnej przeszłości, ale czy słusznie? Dlaczego Japończycy pokochali pierwszą kobietę na czele swojego rządu i dokąd zaprowadzi ona ten kraj? Takaichi ma wszystko, by przejść do historii.

