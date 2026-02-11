Takiej władzy nie miał jeszcze nikt. Dokąd zmierza Japonia

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Premierka Japonii Sanae Takaichi pod koniec stycznia ogłosiła przedterminowe wybory parlamentarne, mimo że po władzę sięgnęła zaledwie trzy miesiące wcześniej. Wiedziała, co robi - jako pierwszej w powojennej historii kraju udało jej się zdobyć w parlamencie bezwzględną większość 2/3 miejsc, która pozwala myśleć nawet o zmianie konstytucji. A zmian Takaichi planuje w swojej ojczyźnie wiele.

"Japonia wróciła" - to hasło, którym sięgnęła po historyczną władzę. Tylko wróciła dokąd? Nie brak obaw, że do imperialnej przeszłości, ale czy słusznie? Dlaczego Japończycy pokochali pierwszą kobietę na czele swojego rządu i dokąd zaprowadzi ona ten kraj? Takaichi ma wszystko, by przejść do historii.