Świat

Za kilka lat miały zacząć znikać. Bruksela odpuści?

|
Samochody spalinowe
Wygaszanie samochodów spalinowych może zostać odłożone w czasie. Rok 2035 stoi pod znakiem zapytania
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Los samochodów spalinowych w Unii Europejskiej wydawał się przesądzony. Od 2035 roku ich rejestracja miała już być niemożliwa. Teraz słychać jednak głosy, że unijne rozwiązania mogą zostać złagodzone lub odłożone w czasie. W tej sprawie do szefowej Komisji Europejskiej list napisało sześciu premierów, w tym Donald Tusk. O rewizję unijnej polityki zabiega też kanclerz Niemiec. 

Europejscy premierzy piszą do szefowej Komisji Europejskiej w sprawie samochodów. Pod listem, którego treść poznała Polska Agencja Prasowa, podpisali się szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Węgier i Włoch.

Premierzy zaapelowali o rewizję unijnej polityki, która zakłada między innymi zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 roku. Zasugerowali złagodzenie założeń, nie rezygnując przy tym z celów klimatycznych.

"Jesteśmy w punkcie zwrotnym zarówno dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i przemysłu podzespołów samochodowych, jak i dla europejskich działań na rzecz klimatu. Możemy i musimy skutecznie dążyć do realizacji naszego celu klimatycznego, nie niszcząc jednocześnie naszej konkurencyjności, ponieważ na przemysłowej pustyni nie ma nic zielonego" - czytamy w liście.

Dokument podpisali premier Polski Donald Tusk, premier Węgier Viktor Orban, premier Słowacji Robert Fico, premier Włoch Giorgia Meloni, premier Czech Petr Fiala i premier Bułgarii Rosen Żelazkow. Wśród rozwiązań, które proponują, jest m.in. dopuszczenie po 2035 roku samochodów hybrydowych.

shutterstock_2628624325
Nielegalnie wyprzedzały autobusy. Gigant zapowiada akcję serwisową
Chińskie samochody
Sekret chińskich samochodów. Tego nie powiedzą ci w salonie
Maciej Michałek
shutterstock_2165815709
Nowy pomysł w sprawie zakupu aut. "Niewykonalne"
"Jest na to właściwy czas"

Jak skomentował dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, w rozmowach nie może jednak zabraknąć szerokiego spojrzenia i strategicznego podejścia, komentuje ekspert.

- Musimy rzeczywiście odpowiedzialnie to wszystko zaplanować i jeśli z tego planowania odpowiedzialnego nam rzeczywiście wyniknie okoliczność taka, że niektóre aspekty pakietu 2035 powinny zostać zmienione, to absolutnie jest na to właściwy czas - ocenił Maciej Mazur.

Nie chodzi o rezygnację z proekologicznego kierunku, ale o większą elastyczność, tłumaczą eksperci, zaznaczając, że transport drogowy jest w Europie i w Polsce istotnym źródłem zanieczyszczeń i z tym problemem trzeba walczyć.

- Chodzi o to, żeby wzbogacić różnorodność napędową i technologii tak, aby Kowalski czy też pan Schmidt przychodzący do salonu miał wybór. Jeżeli potrzebuje samochód elektryczny, kupuje elektryczny. Jeżeli potrzebuje hybrydę doładowywaną z gniazdka, wybiera hybrydę - skomentował Mikołaj Krupiński, ekspert Instytutu Transportu Samochodowego.

Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki producent aut zamyka w kraju pierwszą fabrykę. Powstanie centrum AI
Chińskie samochody na parkingu dilera w rosyjskim Sankt Petersburgu
Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też
Maciej Michałek
warszawa samochody auta ulica
Zmiany w dopłatach do aut. Nabór "na nowych warunkach"
Apele Friedricha Merza

O zmianę unijnych ustaleń zabiega już od jakiegoś czasu kanclerz Niemiec, który sam pisał w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Unijny komisarz do spraw transportu w rozmowie z niemieckim pismem ekonomicznym "Handelsblatt" powiedział, że list kanclerza Merza został dobrze przyjęty, a Unia jest otwarta na wszystkie technologie.

"Niemcy stawiają na silny przemysł motoryzacyjny. Dla nas ochrona klimatu i konkurencyjność idą w parze, dlatego stawiamy na otwartość technologiczną zamiast zakazów. Wysokowydajne silniki spalinowe powinny pozostać częścią naszego przemysłu i zapewnić tysiące miejsc pracy" - napisał w serwisie Friedrich Merz.

Ponieważ europejski przemysł motoryzacyjny powiązany w dużym stopniu z niemiecką gospodarką przeżywa kryzys, może on dotknąć także polskie firmy.

- Mówimy o tym całym sektorze automotive, który w Polsce liczy ponad tysiąc firm. (...) Jeżeli tam (w Niemczech - red.) dzieje się źle, bo ten rynek spowalnia, no to także w dłuższej perspektywie czasowej należałoby oczekiwać także negatywnych konsekwencji dla naszych firm - stwierdził Mikołaj Krupiński.

Sektor motoryzacyjny mocno odczuwa też konkurencję ze strony Chin. 10 grudnia, o ile termin nie ulegnie zmianie, Komisja Europejska ogłosi pakiet rozwiązań dla rynku motoryzacyjnego.

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TAGI:
samochody spalinowe, Samochody elektryczne, Unia Europejska, Donald Tusk, Viktor Orban, Ursula von der Leyen, Niemcy, Friedrich Merz, Gospodarka, Motoryzacja, ruch drogowy, Chiny
