We wtorek pozarządowa organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka Human Rights Watch opublikowała na swojej stronie internetowej raport "Twojego dziecka tutaj nie ma", z którego wynika, że ok. 3 tysięcy dzieci, niekiedy w wieku zaledwie 12 lat, zostało aresztowanych, odkąd prezydent tego kraju Nayib Bukele w marcu 2022 roku ogłosił stan wyjątkowy i "wojnę z gangami". Raport, który opiera się między innymi na blisko 100 wywiadach z ofiarami, policjantami i urzędnikami, dokumentuje przypadki bezprawnego zatrzymywania dzieci i ich złego traktowania, co w niektórych przypadkach było klasyfikowane jako tortury. Jak wskazuje "Guardian", od wprowadzenia w marcu 2022 roku stanu wyjątkowego siły bezpieczeństwa Salwadoru przeprowadziły akcje w dzielnicach, w których kiedyś panowały gangi, aresztując ponad 80 tysięcy osób. Jeden z najniebezpieczniejszych krajów Ameryki Łacińskiej przeobraził się w jeden z najbezpieczniejszych. Jednak organizacje zajmujące się prawami człowieka udokumentowały przypadki bezprawnych aresztowań, wymuszonych zaginięć, tortur i masowych naruszeń zasad rzetelnego procesu. ZOBACZ TEŻ: W ulewach w Salwadorze zginęło 11 osób Human Rights Watch w swoim raporcie wykazała, że wiele aresztowanych dzieci nie miało żadnych powiązań z gangami ani z działalnością przestępczą. W przeludnionym więzieniu żyją w nieludzkich warunkach, zmagając się m.in. z brakiem jedzenia i dostępu do opieki zdrowotnej, nie mają też kontaktu z prawnikami i członkami rodziny. Ponad tysiąc aresztowanych dzieci zostało już skazanych na wyroki od dwóch do 12 lat więzienia, często na podstawie niepotwierdzonych zeznań policjantów. W wielu przypadkach dzieci były źle traktowane podczas śledztwa i zmuszane do przyznania się do przynależności do gangu.