Prezydent Salwadoru prowadzi brutalną kampanię przeciwko gangom, co wywołuje zaniepokojenie wśród organizacji obrony praw człowieka, ale skuteczna rozprawa z przestępczością przyniosła mu ogromną popularność - nie tylko w kraju, ale również wśród mieszkańców i polityków innych państw regionu. Nayib Bukele zdobył w 2024 roku reelekcję, mimo że salwadorska konstytucja zabrania sprawowania władzy prezydenckiej przez dwie kolejne kadencje.

Tę popularność Bukele zawdzięcza swojej polityce "twardej ręki" w walce z gangami, zwanymi w Salwadorze "pandillas", takimi jak MS-13 i Barrio 18. Prezydent wprowadził stan wyjątkowy , zawiesił swobody obywatelskie, a podległe mu służby w ciągu kilku miesięcy aresztowały ponad 70 tysięcy osób, co stanowi około 2 procent ludności kraju.

Poświęcają część praw w zamian za bezpieczeństwo

- Salwador, który w 2015 roku uznawany był za światową stolicę morderstw, do 2023 roku stał się jednym z najbezpieczniejszych państw, a liczba zabójstw spadła o 70 procent. W rezultacie Salwador ma teraz najwyższy odsetek osadzonych w więzieniach - zwróciła uwagę pracująca w Ekwadorze analityczka z think tanku Wilson Center Beatriz Garcia Nice.

Z wrześniowego sondażu firmy Gallup wynika, że słynący do niedawna z dużej liczby zabójstw Salwador znalazł się w czołówce państw pod względem poczucia bezpieczeństwa. W komentarzach do tych wyników zaznaczano jednak, że twarda rozprawa z gangami upodobniła ten kraj do państwa policyjnego.