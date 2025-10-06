Logo strona główna
Świat

Sąd znów wstrzymał rozkaz Trumpa. "To kraj prawa, nie stanu wojennego"

Protesty w Los Angeles - Gwardia Narodowa
Portland: starcie protestujących z agentami federalnymi
Źródło: CNN
Sąd w Oregonie zdecydował o wstrzymaniu rozkazu Donalda Trumpa dotyczącego wysłania żołnierzy Gwardii Narodowej do tłumienia protestów w Portland. "To kraj prawa konstytucyjnego, a nie stanu wojennego" - podkreśliła sędzia, która wydała wyrok.

W poniedziałek sędzia federalna w Oregonie Karin Immergut ponownie wstrzymała tymczasowo rozkaz administracji prezydenta USA Donalda Trumpa do wysłania wojsk żołnierzy Gwardii Narodowej do Portland po tym, jak Biały Dom próbował obejść poprzedni zakaz wydany w sprawie wysłania tam wojsk.

W trakcie zwołanej w trybie nadzwyczajnym rozprawy w niedzielną noc sędzia uznała, że wydany przez Pentagon rozkaz wysłania 200 żołnierzy Gwardii Narodowej z Kalifornii oraz dodatkowych sił z Teksasu stanowił próbę obejścia jej decyzji z soboty, kiedy zablokowała próbę skierowania do Portland żołnierzy Gwardii z Oregonu wbrew woli władz tego stanu. Decyzję zaskarżyły wspólnie władze obydwu stanów.

Możliwe masowe zwolnienia. Trump wskazuje winnych
Doradca Trumpa o wyroku: to prawna insurekcja

W sobotę powołana przez Donalda Trumpa sędzia Immergut stwierdziła, że sytuacja w Portland, gdzie odbywają się gwałtowne protesty pod ośrodkiem przetrzymywania migrantów, nie wymaga wysłania tam wojsk. Zablokowała decyzję do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w ramach procesu.

"Ten kraj ma długotrwałą i ugruntowaną tradycję oporu wobec nadużyć władzy, zwłaszcza w formie ingerencji militarnej w sprawy cywilne" - napisała sędzia w decyzji. "Ta historyczna tradycja sprowadza się do prostej tezy: to kraj prawa konstytucyjnego, a nie stanu wojennego" - podkreśliła.

W odpowiedzi na tę decyzję czołowy doradca Donalda Trumpa, Stephen Miller, uznał ją za "prawną insurekcję", zaś w niedzielę ponownie stwierdził, że sędzia nie ma prawa uniemożliwiać naczelnemu dowódcy wojsk USA wysyłania wojsk, by bronić mienia federalnego.

Protesty w Los Angeles
Protesty w Los Angeles
Źródło: PAP/EPA/ALLISON DINNER

"Dzisiejszy wyrok sądu jest jednym z najbardziej rażących i dotkliwych naruszeń porządku konstytucyjnego, jakie kiedykolwiek widzieliśmy" - skomentował. Jeszcze przed niedzielną decyzją sędzię skrytykował też sam Trump, który stwierdził, że podczas pierwszej kadencji otrzymywał złe rady co do obsady ław sędziowskich.

Radość z decyzji wyraził natomiast gubernator Kalifornii Gavin Newsom, który zaskarżył decyzję Trumpa do sądu.

"Donald Trump próbował uczynić z naszych żołnierzy narzędzia swojej woli politycznej i chociaż nasza walka trwa, dziś wieczorem rządy prawa powiedziały "absolutnie nie"" - napisał gubernator. Newsom wcześniej próbował, ostatecznie nieskutecznie, zaskarżyć decyzję administracji, by wysłać wojska Gwardii Narodowej oraz regularnych żołnierzy piechoty morskiej do Los Angeles. Żołnierze, którzy mieli trafić do Portland, to część oddziału, który został wysłany do Los Angeles w reakcji na rozruchy przeciwko akcjom deportacyjnym.

"Opinia publiczna nie może milczeć". Gubernator Kalifornii chce pozwać Trumpa
W Portland, największym mieście Oregonu, od ponad tygodnia trwają demonstracje pod miejscowym ośrodkiem ICE, służby zajmującej się zatrzymywaniem i deportacją nielegalnych imigrantów. Codziennie uczestniczy w nich ponad setka osób i czasami dochodzi do starć z federalnymi funkcjonariuszami. W niedzielę do rozpędzenia tłumu użyto gazu łzawiącego i granatów hukowych. Na miejsce poza demonstrantami przychodzą też zwolennicy Donalda Trumpa.

Trump, zapowiadając wysłanie wojsk do miasta, porównał te sceny do tych z II wojny światowej i określił Portland jako "spustoszone przez wojnę". Największe miasto Oregonu nie jest jedynym, do którego prezydent wysłał wojska Gwardii Narodowej.

W czerwcu żołnierze zostali wysłani do Los Angeles w reakcji na gwałtowne protesty, do Waszyngtonu i Memphis zaś w sobotę Trump skierował 300 żołnierzy z Teksasu. Podczas wystąpienia do setek generałów w bazie w Quantico pod Waszyngtonem prezydent sugerował szefowi Pentagonu, że powinien "uczynić z miast poligony szkoleniowe dla wojsk".

pc

Autorka/Autor: ms/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALLISON DINNER

USAKaliforniaDonald TrumpPentagon
