W filmie udostępnionym przez Biały Dom w poniedziałek znalazł się przebój Sabriny Carpenter z 2024 roku "Juno" jako podkład muzyczny do interwencji federalnych funkcjonariuszy imigracyjnych zatrzymujących ludzi.

"Ten film jest niegodziwy i obrzydliwy" - napisała 25-letnia piosenkarka. "Nigdy nie angażujcie mnie ani mojej muzyki do realizacji waszej nieludzkiej agendy" - dodała.

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025 Rozwiń Źródło: X

W odpowiedzi rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson napisała: "Oto krótka i slodka wiadomość dla Sabriny Carpenter: nie będziemy przepraszać za deportację z naszego kraju niebezpiecznych przestępców, morderców, gwałcicieli i pedofilów. Każdy, kto broniłby tych chorych potworów, musi być głupi".

Artyści nie chcą swoich piosenek w materiałach administracji Trumpa

Carpenter, piosenkarka wyróżniona nagrodą Grammy, dołącza do ponad dwudziestu muzyków, w tym Neila Younga i The Rolling Stones, którzy sprzeciwili się wykorzystywaniu ich muzyki przez administrację Donalda Trumpa.

Sabrina Carpenter Źródło: Guerin Charles/ABACA/PAP/EPA

Prezydent USA, który sprawuje urząd drugą kadencję, jest aktywny w mediach społecznościowych. Członkowie jego zespołu do spraw komunikacji często publikują krótkie filmy z popularnymi piosenkami, aby zilustrować wysiłki Trumpa w realizowaniu obietnic wyborczych.

Krytycy zwracają uwagę na sposób, w jaki administracja Trumpa stara się realizować swój program imigracyjny - aresztowania w sądach, na ulicy oraz prowadzenie nalotów na budynki mieszkalne, w których mieszkają osoby podejrzane o nielegalny pobyt w USA.

