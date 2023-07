Wyrył kluczem napis "Iwan i Hayley" na murze Koloseum. Teraz przeprasza

Turysta wywołał skandal we Włoszech ryjąc kluczem napis na murze rzymskiego Koloseum. Pochodzący z Bułgarii mężczyzna sam zgłosił się na policję i przeprosił włoskie władze za swój czyn. Wyraził nadzieję, że nie zostanie surowo ukarany. Za zniszczenie antycznego zabytku grozi mu grzywna do 15 tysięcy euro i do pięciu lat pozbawienia wolności.