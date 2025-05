Powtórzone wybory prezydenckie w Rumunii (4.05.2025 r.) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Lider radykalnie prawicowej partii AUR George Simion wygrał pierwszą turę powtórzonych wyborów prezydenckich w Rumunii. Maturzyści w całym kraju przystąpią do pierwszego z egzaminów - z języka polskiego. Brazylijskie służby informują o udaremnieniu ataku bombowego zaplanowanego na koncercie Lady Gagi na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 5 maja.

1. George Simion wygrywa pierwszą turę w Rumunii

Po przeliczeniu głosów z 99,9 procent komisji Simion prowadzi z wynikiem 40,94 procent. W drugiej turze zmierzy się z nim Nicusor Dan, centroprawicowy burmistrz Bukaresztu, startujący jako kandydat niezależny. W czasie niedzielnych wyborów poparło go 20,99 proc. głosujących.

W grudniu Sąd Konstytucyjny unieważnił pierwszą turę wyborów z powodu nadużyć w kampanii skrajnie prawicowego i prorosyjskiego Calina Georgescu. Zwycięzca pierwszej tury powtórzonych wyborów cieszy się poparciem Georgescu.

Czytaj też: Rumuni wybierali ponownie. Wyniki

George Simion ubiega się o urząd prezydenta Rumunii Źródło: TVN24

2. Rozłam w Pałacu Prezydenckim?

Łukasz Rzepecki, doradca prezydenta Andrzeja Dudy ogłosił poparcie dla Sławomira Mentzena i dołączył do Konfederacji. O rozłamie w prezydenckim obozie i domniemanych napięciach między Dudą a szefem jego gabinetu Marcinem Mastalerkiem rozmawiali "W kuluarach" w TVN24 dziennikarze Konrad Piasecki, Agata Adamek i Arleta Zalewska.

Czytaj też: Rozłam w Pałacu Prezydenckim? "Wypowiedzenie wojny"

3. Ruszają egzaminy dojrzałości

Na początek egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do tegorocznych matur przystąpi około 275 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Chęć przystąpienia do matury w tym roku - jak w latach ubiegłych - zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą osoby, które wcześniej nie przystąpiły do egzaminów, oraz osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu albo przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.

4. Śmierć legendy polskiego hip-hopu

Polski raper Michał Marten, znany jako Joka, który był w składzie między innymi zespołu Kaliber 44, nie żyje - poinformował w mediach społecznościowych AbradAb, również znany z Kalibra 44, a prywatnie młodszy brat Joki.

Czytaj też: Joka nie żyje. Raper był znany z Kalibra 44

Joka Źródło: Marcin Obara/PAP

5. Udaremniony atak bombowy na największym koncercie w karierze Lady Gagi

Brazylijska policja poinformowała w niedzielę, że udaremniła atak bombowy zaplanowany na koncercie Lady Gagi na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Na koncert artystki przybyły ponad dwa miliony osób. Za spiskiem miała stać grupa propagująca mowę nienawiści i radykalizację nastolatków, między innymi promując samookaleczenia i treści pełne przemocy.

Czytaj też: Udaremniony atak bombowy na największym koncercie w karierze Lady Gagi

Przygotowania do koncertu Lady Gagi w Brazylii Źródło: Reuters

6. Głosujesz korespondencyjnie? Dziś ostatni dzień na zgłoszenie

Do poniedziałku 5 maja włącznie można zgłaszać komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Z prawa skorzystać mogą m.in. wyborcy z niepełnosprawnością lub wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Z uprawnienia do głosowania korespondencyjnego skorzystać mogą także wyborcy, którzy podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. W ich przypadku zamiar głosowania korespondencyjnego należy złożyć najpóźniej do 13 maja.

Czytaj też: Jak głosować poza miejscem zamieszkania?