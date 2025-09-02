Rząd rozważa utajnienie państwowych lotów. To skutek ostatniego cyberataku

Giorgia Meloni na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: W niedzielę Ursula von der Leyen leciała z Warszawy do Bułgarii. Na lotnisku w mieście Płowdiw doszło do cyberataku, który utrudnił lądowanie.

"Guardian" podaje, że po tym incydencie Włosi rozważają utajnienie lotów, którymi podróżują członkowie rządu.

Jak podał w poniedziałek "Financial Times", w niedzielę doszło do cyberataku przeprowadzonego przez Rosję, który uszkodził system GPS na lotnisku w mieście Płowdiw w Bułgarii. Cyberatak zmusił samolot z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na pokładzie do lądowania przy użyciu papierowych map. Informację o zakłóceniu sygnału potwierdził później rzecznik Komisji Europejskiej.

"Guardian" podał we wtorek, że po tym zdarzeniu "państwa UE debatują o tym, jak uczynić loty przywódców bardziej bezpiecznymi".

Włochy utajnią loty rządzących?

"Guardian", powołując się na źródła w Ministerstwie Obrony Włoch, podał, że po incydencie związanym z samolotem szefowej KE, Włosi rozważają utajnienie lotów najważniejszych osób w państwie.

Źródła te przekazały, że Rzym rozważa wprowadzenie planów dotyczących klasyfikacji lotów państwowych, ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej Kancelarii Premiera oraz uniemożliwienie serwisom śledzenia tras lotów. Taką propozycję przedstawił już kilka miesięcy temu minister obrony Guido Crosetto, kiedy zakłócenia stawały się coraz częstsze.

Brytyjski dziennik zaznacza, że od lutego tego roku samolot włoskiej premier nie jest widoczny w popularnym serwisie do śledzenia lotów, Flightradar24, ale pozostaje widoczny na innych podobnych stronach. Źródła przekazały gazecie, że ze względów bezpieczeństwa urzędnicy rozważają "ukrywanie lotów z premier i ministrami na pokładzie przed wszelkimi tego typu platformami".

"FT" w poniedziałek zauważył, że w ostatnich latach wzrosła liczba incydentów związanych z zakłócaniem sygnału GPS w regionie Morza Bałtyckiego i w państwach Europy Wschodniej położonych blisko Rosji. Również "Guardian" wskazuje, że po inwazji Rosji na Ukrainę nasiliły się zakłócenia sygnału GPS, a największej eskalacji uległy w ciągu ostatniego roku.

