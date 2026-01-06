Rusza szczyt w Paryżu. "Przygotowujemy ważne kroki"

Czego spodziewać się po paryskim spotkaniu? Zapowiedź naszego reportera

Premier Tusk wylądował w Paryżu przed godziną 14. Przed wylotem szef polskiego rządu podkreślił, że spotkanie koalicji chętnych służy zacieśnieniu i ujednoliceniu stanowiska europejskiego i amerykańskiego. Jak wskazał, "tylko taka presja ma szansę zmusić Rosjan do poważnego potraktowania kwestii przerwania ognia, a następnie pokoju".

Wcześniej we wtorek do Pałacu Elizejskiego dotarł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu - zaplanowanym na godzinę 15 - spotkał się on z prezydentem Emmanuelem Macronem.

Zełenski napisał na platformie X, że rozmawiali na temat wsparcia dla Ukrainy. Stwierdził, że Ukraina musi wzmacniać obronę przeciwlotniczą, by bronić swoich obywateli.

"Każda dostawa rakiet dla obrony przeciwlotniczej ratuje życie i wzmacnia szanse dyplomacji. Dlatego każde spotkanie powinno przynosić konkretny rezultat - nowe decyzje w sprawie obrony przeciwlotniczej, nowe pakiety pomocy, nowe możliwości ochrony nieba" - napisał. Jak dodał, "właśnie o tym rozmawialiśmy podczas spotkania z prezydentem Emmanuelem Macronem - o realnych możliwościach Ukrainy, by przeciwdziałać terrorowi rosyjskiemu i o wsparciu, które może wzmocnić nasze pozycje w dyplomacji".

"Diplomacy and real assistance must go hand in hand. Russia does not stop its strikes against our country, and right now we need to bolster air defense to protect our people, our communities, and critical infrastructure. Every delivery of air defense missiles saves lives and…"

Przedstawiciele 35 krajów na rozmowach w Paryżu

Rozmowom koalicji chętnych w Paryżu przewodniczyć będą prezydent Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Oczekiwani są reprezentanci łącznie 35 krajów, w tym szefowie 27 państw i rządów europejskich. Na szczycie obecni będą także przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner.

Celem jest skonkretyzowanie wkładu krajów w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Zełenski ocenił, że wtorkowe spotkanie w Paryżu będzie największym, jeśli chodzi o reprezentację tej koalicji. "Przygotowujemy ważne kroki polityczne" - zapowiedział.

Portal Ukraińska Prawda podał, że wieczorem ma się odbyć jeszcze spotkanie ukraińskich negocjatorów, na czele z Zełenskim, z delegacją amerykańską.

Deklaracja paryska

Wtorkowy szczyt państw koalicji chętnych jest kolejnym spotkaniem w sprawie pokoju na Ukrainie w ciągu ostatnich dni. Jak zapowiedział premier Tusk przed wylotem do Paryża, przywódcy państw koalicji chętnych będą w Paryżu dyskutować o szczegółach "deklaracji paryskiej", która będzie kulminacją ostatnich spotkań.

Według nieoficjalnych informacji mediów, państwa koalicji chętnych zdecydowały o powołaniu komórki koordynacyjnej w sztabie koalicji w Paryżu. Kraje będą uczestniczyć w "mechanizmie monitorowania i weryfikacji rozejmu", kierowanym przez Stany Zjednoczone - podała agencja Reutera, powołując się na projekt oświadczenia. Tekst ma być zatwierdzony podczas paryskiego szczytu.

Mówi on między innymi o porozumieniu, które będzie zawierało "wiążące zobowiązania, by wesprzeć Ukrainę w razie przyszłego zbrojnego ataku ze strony Rosji w celu przywrócenia pokoju". Projekt głosi, że sojusznicy wspierający Ukrainę są gotowi zobowiązać się do systemu gwarancji wiążących politycznie i prawnie, który zostałby uruchomiony w razie wejścia w życie zawieszenia broni.

