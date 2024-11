Niespodzianka w pierwszej turze. Tego nie przewidziały sondaże

Media zaskoczone wynikiem

Według komentatorów wynik Georgescu to przede wszystkim głos rozczarowania klasą polityczną oraz wyraz protestu i to już nie tylko przeciwko partiom "mainstreamowym", ale nawet tym, które plasują się jako te walczące z systemem. Georgescu prześcignął George Simiona, skrajnie prawicowego populistę z partii AUR (Związek Jedności Rumunów), przestawianego przez władze jako "ekstremista". Jego poglądy są jeszcze bardziej radykalne niż te reprezentowane przez Simiona.

"Jeden z najbardziej kategorycznych propagatorów antyzachodnich przekazów"

"Ogromne zaskoczenie"

- To ogromne zaskoczenie, bo sondaże dawały Georgescu od 4 w porywach do 10 procent. Tymczasem wyprzedził on lidera radykalnie prawicowej partii AUR (Związek Jedności Rumunów), który był mocnym pretendentem do drugiej tury - mówił Kamil Całus z Ośrodka Studiów Wschodnich.