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Świat

Bracia Tate oskarżeni w Rumunii. Prokuratura: jedna z ofiar miała 15 lat

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Andrew i Tristan Tate
Bracia Andrew i Tristan Tate. Nagranie archiwalne
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Julia Demaree Nikhinson / Reuters / Forum
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Rumuńska prokuratura oficjalnie oskarżyła w piątek influencera Andrew Tate'a o handel nieletnimi, pranie pieniędzy, seks z osobą nieletnią i wpływanie na zeznania świadków, a jego brata Tristana o współudział w tych czynach - informuje Reuters. "Nasi klienci nadal odrzucają stawiane im zarzuty" - agencja cytuje prawnika braci.

Bracia Tate, aresztowani pod koniec lipca w Miami na Florydzie w związku z wnioskiem ekstradycyjnym z Wielkiej Brytanii, od grudnia 2022 roku objęci są w Rumunii śledztwem. Tamtejsza prokuratura twierdzi, że werbowali swoje ofiary uwodząc je i fałszywie twierdząc, że chcą związku lub małżeństwa, a następnie zmuszali do produkcji treści pornograficznych. Bracia zaprzeczali wszelkim zarzutom.

Rumuńska Agencja ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu (DIICOT) informuje, że jedna z ofiar Andrew Tate'a miała 15 lat, gdy w 2012 roku miał uwieść ją w Wielkiej Brytanii i sprowadzić do Bukaresztu. Miał stosować wobec nastolatki przemoc fizyczną i zastraszanie psychiczne, wykorzystywać ją seksualnie, zmuszając do publikowania treści pornograficznych w mediach społecznościowych. Według DIICOT brat miał mu w tym pomagać. Prokuratura twierdzi, że bracia mieli zatrzymać 1,25 miliona dolarów (ponad 4,5 mln zł) z generowanych przez ofiarę dochodów z wideoczatu, co stanowiło około 80 proc. wszystkich jej zysków. Bracia próbowali wyprać te pieniądze, kupując cztery luksusowe samochody - cytuje prokuraturę Reuters.

"Zbadamy każdy aspekt (oskarżenia) z takim samym poziomem szczegółowości, i zakwestionujemy wszelkie braki dowodowe, proceduralne lub prawne w drodze odpowiedniego postępowania sądowego" - agencja cytuje oświadczenie Eugena Vidineaca, rumuńskiego reprezentanta prawnego braci Tate. "Nasi klienci nadal odrzucają stawiane im zarzuty" - czytamy.

Bracia Tate mogą uciec?
Dowiedz się więcej:

Bracia Tate mogą uciec?

Co czeka braci Tate?

Bracia Tate, w oczekiwaniu na rozpatrzenie przez sąd na Florydzie wniosku o ekstradycję do Wielkiej Brytanii, nadal przebywają w amerykańskim areszcie. Rzecznik DIICOT powiedział, że nie jest jeszcze jasne, czy strona rumuńska również będzie się ubiegać się o ich ekstradycję. Jak wyjaśnia Reuters bracia mogą być sądzeni w Rumunii zaocznie. Zgodnie z rumuńskim prawem, akt oskarżenia trafia najpierw do sędziego, który dokonuje przeglądu akt sprawy i podejmuje decyzję o jej dalszym losie. Ma na to 60 dni, jednak procedura trwa zwykle dłużej.

Bracia Tate
Bracia Tate
Źródło zdjęcia: Robert Ghement/EPA/PAP

Po tym, jak na początku 2025 roku rumuńska prokuratura cofnęła zakaz opuszczenia przez nich kraju, bracia Tate przenieśli się do USA. Według medialnych doniesień to administracja Donalda Trumpa naciskała na Bukareszt, aby umożliwić braciom wyjazd. Andrew Tate, podobnie jak brat były zawodowy kickbokser, stał się jedną z najpopularniejszych osób w internecie. Wspólnie udostępniali nagrania przedstawiające luksusowe życie i prezentowali skrajne, antykobiece poglądy. Stali się ikonami manosfery, przestrzeni internetowej skierowanej do młodych mężczyzn, gdzie na porządku dziennym są seksistowskie i mizoginistyczne treści. Pomimo prób blokad w niektórych serwisach społecznościowych, z przekazem trafiali do milionów osób.

Redagował AM

Źródło: Reuters, TVN24+
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Tagi:
RumuniaProkuraturaSądEkstradycjaUSAFlorydaWielka Brytania
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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