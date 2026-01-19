Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Prezydent Bułgarii rezygnuje. Już snuje dalsze plany

Rumen Radew
Rumen Radew, prezydent Bułgarii na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters Archive
Rumen Radew ogłosił w poniedziałek, że następnego dnia złoży dymisję z urzędu prezydenta Bułgarii. Jego obowiązki przejmie wiceprezydentka Iliana Jotowa.

Rumen Radew wyjaśnił swoją decyzję zamiarem wzięcia udziału w przedterminowych wyborach parlamentarnych.

Ustępujący prezydent zapowiedział przedterminowe wybory po tym, jak kolejna partia odmówiła misji sformowania rządu. Wiceprezydentka Iliana Jotowa ma wyznaczyć tymczasowego premiera.

Rumen Radew
Rumen Radew
Źródło: Shutterstock

Radew przekazał, że złoży dymisję przed Trybunałem Konstytucyjnym we wtorek. Jest to pierwsza dymisja prezydenta Bułgarii od transformacji ustrojowej z 1989 roku.

Bułgaria pogrążona w kryzysie politycznym

Agencja informacyjna Reuters przypomniała, że Bułgarię czekają ósme wybory parlamentarne na przestrzeni czterech lat. Wskazała, że zwycięskie partie nie otrzymywały poparcia pozwalającego na sformowanie samodzielnej większości. Nie udawało się też utworzyć trwałych koalicji.

Ostatnia z nich przetrwała niespełna rok. Rząd Rosena Żelazkowa upadł w połowie grudnia ubiegłego roku pod naciskiem społecznych demonstracji sprzeciwiających się m.in. wprowadzeniu od 1 stycznia waluty euro. Antyrządowe wiece szybko stały się protestem także przeciwko zawłaszczaniu państwa przez rządzących, korupcji i patologii władzy.

Nie chcą euro. Zmieniają walutę w cieniu kryzysu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie chcą euro. Zmieniają walutę w cieniu kryzysu

BIZNES

Radew został wybrany na prezydenta Bułgarii w 2016 roku i uzyskał reelekcję pięć lat później. Jego druga kadencja miała zakończyć się na początku 2027 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
BułgariaRumen Radew
Czytaj także:
Stefan Krajewski
"Ministrowi gnojówka śmierdzi". Resort wydał komunikat
Polska
shutterstock_2673979929
Gigant zmienia strategię. Nowa faza rozwoju
BIZNES
Białucha arktyczna, zwana też walem białym (Delphinapterus leucas) - zdjęcie poglądowe
Historyczny moment. W holenderskich wodach pojawiła się po 60 latach
METEO
03.05 | Duże zainteresowanie adopcją zwierząt ze schronisk
Ważne zadanie dla wojewodów. Ministerstwo daje czas do jutra
Polska
imageTitle
Plan transmisji 3. dnia Australian Open. Hubert Hurkacz wkracza do gry
EUROSPORT
Andrzej Domański
Domański o decyzji Nawrockiego
BIZNES
Urząd miasta przejął kontrolę nad schroniskiem
Urząd przejął kontrolę nad schroniskiem. "Zmieniamy zamki"
Katowice
Pies błąkał się przy trasie S7
Psy błąkały się po drogach ekspresowych
WARSZAWA
Ruszył proces Sebastiana M.
Sebastian M. przekonywał sąd, że do Dubaju wyjechał w celach biznesowych
Łódź
Ta noc będzie mroźna
Noc ze spadkami do -20 stopni
METEO
Karol Nawrocki
Jest decyzja prezydenta w sprawie budżetu
BIZNES
Scott Bessent
Waszyngton ostrzega. "Byłoby to bardzo nierozsądne"
BIZNES
Nowy ośrodek dla osób w kryzysie bezdomności na warszawskiej Woli
Powstało nowe miejsce dla osób w kryzysie bezdomności
WARSZAWA
Donald Tusk i Karol Nawrocki
Tusk przypomina. To "wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm"
Polska
Władimir Putin
Nawrocki i Putin przy jednym stole? "Skrajnie różne cele"
Polska
imageTitle
Po katastrofie piłkarz LaLiga stracił kontakt z ojcem
EUROSPORT
wpis_luwr
Kradzież w Luwrze uchwycona na kamerach. Pokazali nagranie z monitoringu
Świat
imageTitle
Znana polska biathlonistka poza kadrą na igrzyska
EUROSPORT
Pokrywa śnieżna w Polsce
Śnieg w Polsce. Mapa pokazuje, u kogo jest biało
METEO
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny finał poszukiwań zaginionego naukowca
Rzeszów
Valentino Garavani
Nie żyje Valentino Garavani
Kultura i styl
Donald Trump
Płatne członkostwo i Trump na czele. Co wiadomo o Radzie Pokoju
Świat
shutterstock_2655672573
ZPWC: ponad pół miliarda złotych powinien Google zapłacić polskim mediom
BIZNES
Mężczyzna padł ofiarą internetowych oszustów (zdjęcie ilustracyjne)
"Rozmowy były częste i sprawiały jej przyjemność". Straciła 400 tysięcy
WARSZAWA
Plaża Hope Gap pomiędzy Seaford i Eastbourne w East Sussex, na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii
Katastrofa ziemniaczana. Tony frytek pokryły plażę
Świat
Auta zderzyły się na S8 w na wysokości miejscowości Rydzyny
Zderzenie trzech ciężarówek i samochodu osobowego na S8
Łódź
Jedno z aut dachowało
Tragiczny wypadek w Warszawie. Nie żyje pięciolatek
WARSZAWA
Mężczyzna zginął na miejscu
Uciekał przed pościgiem, uderzył w drzewo. Nie żyje
Poznań
shutterstock_2462179363
Cztery tysiące razy łatwiej o urząd. Zaskakujący raport
BIZNES
Karol Nawrocki
Nawrocki dostał zaproszenie od Trumpa
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica