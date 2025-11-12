Kapsztad, stolica Republiki Południowej Afryki Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: Raper AKA, którego imię i nazwisko brzmi Kiernan Forbes, był jednym z najbardziej rozpoznawalnych raperów w Republice Południowej Afryki.

Raper i jego menedżer zostali zastrzeleni w Durbanie w 2023 roku.

Bracia oskarżeni o zabójstwo krótko po ataku zbiegli do Eswatini, państwa sąsiadującego z RPA.

Forbes i Motsoane zostali zastrzeleni 10 lutego 2023 roku przed klubem nocnym na Florida Road w Durbanie. Forbes przybył do miasta, by wystąpić na imprezie urodzinowej. Według informacji policji atak na mężczyzn był zaplanowanym zabójstwem. Sprawa "wstrząsnęła całym krajem" - pisze portal BBC.

Bracia Siyabonga i Malusi Ndimande po oddaniu strzałów zbiegli do Eswatini. Po blisko trzech latach we wtorek zostali poddani ekstradycji do RPA. Funkcjonariusze Interpolu przekazali ich śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie śmierci Forbesa i Motsoane - przekazał portal EWN, dodając, że oprócz zarzutów dotyczących zabójstwa mężczyźni usłyszeli też zarzuty usiłowania zabójstwa i posiadania broni bez zezwolenia.

Zabójstwo znanego rapera

Kiernan Forbes, występujący jako AKA, był jednym z najbardziej znanych raperów w RPA. Miał w dorobku trzy płyty i był laureatem licznych nagród, także za granicą. Zdobył również kilka nominacji do nagrody Black Entertainment Television (BET) w USA i MTV Europe Music Award.

Na kilka godzin przed śmiercią 35-letni raper zamieścił w mediach społecznościowych informację o swoim nowym albumie, "Mass Country", który ukazał się 24 lutego 2023 roku.

