Rozpoczęła się budowa mostu między Rosją i Koreą Północną

Rosja i Korea Północna rozpoczęły budowę mostu drogowego nad rzeką graniczną Tuman - poinformowała w czwartek agencja AP.

Kluczowe fakty: Umowę w sprawie budowy mostu drogowego podpisano w czerwcu 2024 roku.

Będzie to pierwsze połączenie drogowe pomiędzy Koreą Północną a Rosją.

Jak zauważają analitycy, droga może mieć wpływ na skuteczność międzynarodowych sankcji nałożonych na reżim Kim Dzong Una.

Most drogowy będzie miał długość kilometra i szacuje się, że jego budowa potrwa półtora roku. Umowę w tej sprawie podpisano w czerwcu 2024 roku. Jak poinformowały media obu państw, w środę w dwóch miastach granicznych odbyły się oficjalne ceremonie rozpoczęcia budowy z wirtualnym udziałem Paka Thae Songa i Michaiła Miszustina.

- To naprawdę znaczący krok w stosunkach rosyjsko-koreańskich, którego znaczenie wykracza daleko poza zadanie inżynieryjne. Symbolizuje on nasze wspólne pragnienie wzmocnienia przyjaznych, dobrosąsiedzkich stosunków i zwiększenia współpracy międzyregionalnej - stwierdził rosyjski premier.

Obecnie Korea Północna i Rosja mają połączenie lotnicze oraz łączący je most kolejowy nazwany Mostem Przyjaźni. Został on oddany do użytku w 1959 roku po wojnie koreańskiej.

Rosja i Korea Północna zacieśniają partnerstwo

W ostatnich latach dwa kraje znacznie zacieśniły współpracę. W poniedziałek Korea Północna po raz pierwszy przyznała, że "wysłała żołnierzy do Rosji do walki z siłami ukraińskimi w celu wyzwolenia terenów kontrolowanych przez Ukraińców w rosyjskim obwodzie kurskim".

Według władz Korei Południowej, Pjongjang wysłał około 15 tysięcy żołnierzy, z czego 4700 zginęło lub zostało rannych. W zamian Rosja dostarczyła Korei Północnej rakiety przeciwlotnicze, sprzęt do walki elektronicznej, drony i technologię umożliwiającą wysyłanie satelitów szpiegowskich.

Budowa mostu a skuteczność sankcji międzynarodowych

Agencja Reutera zwraca uwagę, że most drogowy, o którym dyskutuje się od lat, będzie miał długość 850 metrów i połączy się z rosyjskim systemem autostrad.

Południowokoreańska firma SI Analytics, zajmująca się analizą obrazów satelitarnych, informowała już 5 marca, że ​​prace nad fundamentami mostu i połączeniami drogowymi najwyraźniej się rozpoczęły. "Wraz z szybką budową tego mostu wzdłuż istniejącego połączenia kolejowego, jedynego przejścia między Koreą Północną a Rosją, przewiduje się gwałtowny wzrost wymiany gospodarczej, społecznej i wojskowej" - czytamy w raporcie.

Władimir Putin i Kim Dzong Un. Zdjęcie z czerwca 2024 roku Źródło: GAVRIIL GRIGOROV/PAP

"Może to potencjalnie doprowadzić do stopniowej erozji skuteczności międzynarodowych sankcji przeciwko Korei Północnej i Rosji" - zaznaczono.

