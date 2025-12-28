Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"To jest jeden z kluczowych elementów, a może i najważniejszy"

Wolodymyr Zelenski i Donald Trump
Czaputowicz: to kluczowy element w negocjacjach
Oczywiście Ukraina ma rację, że bez obecności obcych wojsk deklaracje będą słabe, tu musi być coś bardziej zdecydowanego. Więc negocjacje będą dotyczyć tego, ile Europa wyśle wojsk i w jaki sposób Amerykanie będą to wspierać - ocenił w TVN24 były szef MSZ Jacek Czaputowicz. W niedzielę wieczorem na Florydzie rozpoczęły się rozmowy pokojowe między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskiem.

Trwa spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w Mar-a-Lago. W rezydencji Trumpa na Florydzie prezydenci Ukrainy i USA mają omówić kwestie planu pokojowego, który obejmuje obecnie 20 punktów. Po rozmowach dwustronnych mają również przeprowadzić rozmowę telefoniczną z przywódcami europejskimi. 

Według byłego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, to właśnie rola Europy w procesie pokojowym jest kluczowa. Ocenił, że kwestia gwarancji bezpieczeństwa w przypadku zawarcia rozejmu między Rosją a Ukrainą spada w przeważającej mierze na Unię Europejską. Według Czaputowicza, może być to jednocześnie najtrudniejszy punkt do wynegocjowana z Kremlem.

- Wiadomo, że Amerykanie nie wyślą swoich wojsk i państwa koalicji chętnych będą musiały to zrobić i chętnie to zrobią. Problem polega na tym, że Rosja jest temu przeciwna, więc o to idzie gra. To jest jeden z kluczowych elementów, a może i najważniejszy - ocenił w "Faktach po Faktach" Czaputowicz.

Według szefa MSZ w rządzie PiS "Ukraina ma rację, że bez obecności obcych wojsk te deklaracje będą słabe, tu musi być coś bardziej zdecydowanego". Jak dodał, "te negocjacje będą dotyczyć tego, ile Europa wyśle wojsk i w jaki sposób Amerykanie będą to wspierać".

"Po tym spotkaniu zadzwonię do prezydenta Putina". Trwają rozmowy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Po tym spotkaniu zadzwonię do prezydenta Putina". Trwają rozmowy

Zgadzam się z tymi ocenami, że większe zasoby ma Rosja

Czaputowicz zwrócił również uwagę, że Biały Dom postrzega Kreml jako wciąż silnego gracza, którego nie jest w stanie zmusić do zbyt dużych ustępstw.

- Amerykanie nie są gotowi i oceniają, że nie będą w stanie zmusić Rosji za pomocą sankcji do jakichś ustęp, do wycofania się, do jakiegoś lepszego porozumienia, po prostu są zbyt słabi - mówił. - Rosja jest popierana przez Chiny, przez Indie, przez inne państwa i to jest realny stan, Amerykanie nie są już hegemonem - stwierdził.

Jak dodał, taka sytuacja geopolityczna oznacza, że Europa i Ukraina nie będą w stanie zmusić Waszyngtonu do naciskania na Moskwę, a co za tym idzie, warunki ewentualnego rozejmu będą dla Ukrainy niesatysfakcjonujące.

- Uważam, że to co można osiągnąć to jakiś kompromis, który jednak będzie de facto uznaniem racji Moskwy. To w tym kierunku zmierza, ale niestety taka jest sytuacja na froncie i taka jest sytuacja w Europie. Nie ma woli, żeby dalej wspierać Ukrainę, zwłaszcza wojskami europejskimi czy jakimiś zastrzykami broni - mówił Czaputowicz.

OGLĄDAJ: Oglądaj dłuższe wydanie "Faktów"
pc

Oglądaj dłuższe wydanie "Faktów"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Wołodymyr ZełenskiJacek CzaputowiczDonald TrumpWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Klatka kluczowa-124712
Trump pytany o rosyjskie naloty. "Ukraina również atakuje"
Świat
imageTitle
Poważny upadek i łzy na mecie. Występ na igrzyskach zagrożony
Najnowsze
Etna
"Wyjątkowe doświadczenie" dzięki Etnie
METEO
Marznące opady
IMGW ostrzega. Znów będzie ślisko i niebezpiecznie
METEO
imageTitle
Kubacki zawiódł w Engelbergu. Nici z sześciu skoczków na Wielkiej Krokwi
EUROSPORT
Ulewy i powodzie w Hiszpanii
Ofiara śmiertelna i alert przed "nadzwyczajnym zagrożeniem"
METEO
imageTitle
Fenomenalna Shiffrin. 106. triumf królowej slalomu
EUROSPORT
Spotkanie przedstawicieli USA i Ukrainy w Mar-a-Lago
"Po tym spotkaniu zadzwonię do prezydenta Putina". Trwają rozmowy
Świat
imageTitle
Stoch odzyskał radość. "Trener miał rację"
EUROSPORT
Noc, popada śnieg
Zrobi się zimno i ślisko
METEO
Donald Trump
Trump rozmawiał z Putinem tuż przed spotkaniem z Zełenskim
Świat
imageTitle
Sabalenka robiła, co mogła, ale Kyrgios dużo lepszy. W Dubaju sensacji nie było
EUROSPORT
imageTitle
Oto rywale Polaków w pierwszym konkursie TCS w Oberstdorfie
EUROSPORT
imageTitle
Pierwsze koty za płoty Tomasiaka. "Specyficzna skocznia, trochę ciężko było"
Najnowsze
imageTitle
Jakie mecze NBA pokażemy w styczniu? Zobacz plan transmisji
EUROSPORT
Święta w Tatrach
Seria groźnych wypadków w Tatrach
METEO
imageTitle
Polacy nie zawiedli w kwalifikacjach. Pokaz mocy faworyta
EUROSPORT
imageTitle
Kwalifikacje w Oberstdorfie do konkursu TCS (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu
"Poziom rzeki opada", ale władze miasta wciąż apelują
METEO
Stegna
"Morze zagarnęło całą plażę". Nagranie ze Stegny
METEO
Policja zatrzymała 45-latkę
Uwierzył w zmyśloną historię "lekarzy" i przekazał oszustce 200 tysięcy złotych
WARSZAWA
W Polsce zatrzymano cztery osoby
Grali na emocjach i wyłudzali pieniądze. Policjanci zatrzymali "słupy"
Poznań
Coral Adventurer
W październiku śmierć pasażerki, teraz statek osiadł na mieliźnie
Świat
Sylwester, noc sylwestrowa, zimne ognie
Chwyci tęgi mróz, mocno sypnie śniegiem
METEO
Karol Nawrocki
"Pragnę uspokoić pana prezydenta". Tusk i Sikorski piszą o Nawrockim, on odpowiada
Polska
Wołodymyr Zełenski
Na stole 20 punktów. Oto one
Świat
Policjanci interweniowali wobec Świętego Mikołaja na skuterze (zdjęcie ilustracyjne)
W stroju świętego Mikołaja jechał skuterem bez świateł
WARSZAWA
imageTitle
Niebezpieczny incydent przed Turniejem Czterech Skoczni. Przerwany trening
EUROSPORT
shutterstock_2411641979
Nowe największe miasto świata. "Sygnał alarmowy dla rządu"
BIZNES
Adam miał 18 lat
Napisał, że wraca, stracił życie przed dyskoteką. Siostra 18-latka: dlaczego ten bandzior się go czepiał?
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica