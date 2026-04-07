Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Media: Orban gotów do pomocy Putinowi. "Jestem do dyspozycji"

|
Viktor Orban i Władimir Putin
Ponad połowa Węgrów nie wierzy w uczciwe wybory
Źródło: TVN24
Podczas rozmowy telefonicznej Viktor Orban miał wyrazić gotowość do pomocy Władimirowi Putinowi - podał Bloomberg, powołując się na dokumenty węgierskiego rządu. Miał też porównać się do myszy, a prezydenta Rosji do lwa. Doniesienia na ten temat ukazały się na kilka dni przed wyborami na Węgrzech.

Informacje o przebiegu rozmowy telefonicznej przywódców Węgier i Rosji ujawnił we wtorek Bloomberg, powołując się na nieznane wcześniej opinii publicznej dokumenty węgierskiego rządu. Portal podaje, że rozmowa miała miejsce 17 października ubiegłego roku i trwała niecały kwadrans.

Orban do Putina: mogę pomóc w każdy możliwy sposób

Według Bloomberga w trakcie rozmowy Viktor Orban miał zadeklarować Władimirowi Putinowi daleko idącą gotowość do pomocy. "Wczoraj nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób" - miał powiedzieć węgierski premier. "W każdej sprawie, w której mogę służyć pomocą, jestem do dyspozycji" - miał dodać Orban.

Węgierski premier miał także posłużyć się odniesieniem do znanej na Węgrzech bajki, w której mysz uwalnia lwa z zasadzki po tym, jak wcześniej oszczędzono jej życie. Według transkrypcji metafora, w której Orban porównał samego siebie do myszy, miała wywołać śmiech Putina.

Główny temat rozmowy

Głównym tematem rozmowy była według Bloomberga możliwość zorganizowania przez Węgry spotkania w sprawie Ukrainy z udziałem Rosji i USA. Orban miał wyrazić gotowość do przygotowania gruntu pod taki szczyt w Budapeszcie, a Putin miał zaznaczyć, że to miasto jest "być może jedyną" realną opcją na spotkanie spośród państw europejskich.

Politycy wyrazili też uznanie dla prezydenta USA Donalda Trumpa. Obaj rozmawiali z nim dzień wcześniej o potencjalnym spotkaniu w Budapeszcie, który ostatecznie się nie odbył - podał Bloomberg. Węgry to jeden z niewielu, a "być może jedyny" kraj europejski, który był akceptowalnym miejscem na spotkanie przywódców USA i Rosji - powiedział Putin. Dodał, że zgadza się z oceną Trumpa, że jest to odpowiednia lokalizacja, ponieważ Orban jest przyjacielem ich obu.

Rozmowa pokazała bardzo dobre relacje między Putinem a Orbanem

Portal twierdzi, że rozmowa pokazała też, że między dwojgiem liderów istnieją bardzo dobre relacje - Orban stwierdził, że jego relacje z Putinem z biegiem czasu pogłębiły się, a rosyjski przywódca pochwalił "niezależne i elastyczne" stanowisko Węgier w sprawie wojny w Ukrainie.

Rozmowa rozpoczęła się od złożenia przez Orbana życzeń urodzinowych Putinowi, a zakończyła wzajemnymi pytaniami o stan zdrowia. "Ćwiczę, jeżdżę też na nartach. Wiem, że grasz w piłkę nożną" - powiedział przywódca Rosji. "Staram się" - odpowiedział Orban, po czym podziękował Putinowi i pożegnał się po rosyjsku.

Orban i Putin rozmawiali telefonicznie jeszcze 3 marca. Rosyjski przywódca pochwalił wówczas Węgry za "pryncypialne stanowisko" wobec Ukrainy.

Justyna Zuber

Inne ujawnione rozmowy z Kremlem

Pod koniec marca portale śledcze VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider i Centrum Śledcze im. Jana Kuciaka (ICJK) opublikowały zapisy rozmów ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjarto z przedstawicielami rosyjskich władz: szefem dyplomacji Siergiejem Ławrowem oraz wiceministrem energii Pawłem Sorokinem. Szijjarto uzgadniał w rozmowach starania na rzecz usunięcia z listy sankcyjnej UE wskazanych przez Kreml obywateli Rosji oraz formy sprzeciwu wobec sankcji nakładanych przez Unię na Rosję. Na zakończenie rozmowy z Ławrowem Szijjarto zapewnił go, że "zawsze jest do dyspozycji" Rosji.

Wybory na Węgrzech - czy Orban straci władzę?

Doniesienia Bloomberga ukazały się na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, zaplanowanymi na 12 kwietnia. W większości niezależnych sondaży główna partia opozycyjna TISZA wyprzedza Fidesz premiera Orbana. W marcowym badaniu firmy Median uzyskała poparcie na poziomie 58 procent wśród zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 35 procent. Z kolei środowe badanie ośrodka 21 Research Center wykazało, że TISZA cieszy się poparciem 56 procent zdecydowanych wyborów, a Fidesz - 37 procent.

Źródło: Bloomberg, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI KOCHETKOV

Udostępnij:
Tagi:
WęgryViktor OrbanWładimir PutinRosja
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

