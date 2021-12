Trwa rozmowa Biden-Putin

Joe Biden i Władimir Putin rozpoczęli po godzinie 16 rozmowę przez wideo łącze. Odbywa się ona w czasie wzrastających od tygodni napięć związanych z koncentracją wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Jest to czwarta rozmowa obu prezydentów od czasu wyborczego zwycięstwa Bidena.

Po południu czasu polskiego rozpoczęła się rozmowa w formie wideokonferencji prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina . Przewidywany czas trwania rozmowy - zamkniętej dla prasy - nie jest znany. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził w poniedziałek, że nie będzie transmisji. - Myślę, że pokażemy sam początek - zacytowała go agencja TASS. Pieskow mówił także, że spodziewane jest, że rozmowa będzie długa.

Głównym tematem rozmowy mają być napięcia wokół Ukrainy, przy granicach której zostało skoncentrowanych około 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Zachód obawia się, że to zapowiedź rosyjskiej agresji. Moskwa zaprzecza, aby miała w planach atak militarny na wschodniego sąsiada Polski. Władze Rosji domagają się jednocześnie gwarancji, że nie dojdzie do rozszerzenia NATO na wschód, czyli przyjęcia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego.