Świat

Kolejne rosyjskie ataki. Celami budynki mieszkalne

Krzywy Róg. Konsekwencje czwartkowego ataku dronami
Rosyjski atak na Dniepr w Ukrainie
Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
Rosjanie znów zaatakowali ukraińskie miasta. W czwartek miało miejsce uderzenie rakietowe na Krzywy Róg oraz nalot dronami na miasto Dniepr. Służby mówią o 17 rannych w obydwu miastach.

Jedenaście osób, w tym troje dzieci, zostało rannych w wyniku ataku rakietowego Rosji na miasto Krzywy Róg w środkowej części Ukrainy. Pocisk uderzył w dwukondygnacyjny blok - powiadomiły w czwartek lokalne władze.

Krzywy Róg. Zniszczenia po rosyjskim ataku
Krzywy Róg. Rosyjski atak dronami
Krzywy Róg. Rosyjski atak dronami
Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
Ukraińskie służby ratunkowe w miejscu ataku w Krzywym Rogu w Ukrainie
Ukraińskie służby ratunkowe w miejscu ataku w Krzywym Rogu w Ukrainie
Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
Konsekwencje rosyjskiego ataku na Krzywy Róg w Ukrainie
Konsekwencje rosyjskiego ataku na Krzywy Róg w Ukrainie
Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
Krzywy Róg. Konsekwencje czwartkowego ataku dronami
Krzywy Róg. Konsekwencje czwartkowego ataku dronami
Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

"Według najnowszych informacji, w Krzywym Rogu jest 11 osób rannych. Wśród nich troje dzieci. Oprócz półtoramiesięcznego chłopczyka, są to dziewczynki w wieku ośmiu i dziesięciu lat. Zostały przetransportowane w stanie średnio ciężkim do szpitala" - napisał w komunikatorze Telegram szef władz wojskowych obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Hanża.

Ukraińskie służby: w Dnieprze ewakuowano 16 osób

Rosjanie uderzyli w czwartek także w miasto Dniepr. Tam podczas popołudniowego nalotu zastosowano drony. "Uszkodzony został wieżowiec. W dwóch mieszkaniach wybuchły pożary. Szczegóły są ustalane" - przekazał Hanża.

Ukraińskie służby poinformowały w poście na X, że ewakuowały 16 osób z trafionego budynku. Rannych jest sześć osób, w tym jedno dziecko.

Ciężka sytuacja utrzymuje się także w Kijowie. Wołodymyr Zełenski poinformował, że ponad milion odbiorców w Kijowie pozostaje bez prądu po rosyjskich atakach z ostatnich tygodni. Ponadto ponad 4000 budynków mieszkalnych pozostaje bez ogrzewania.

OGLĄDAJ: "Jasne Oczy" Ukrainy. Ich oddział zmienia oblicze wojny
pc

"Jasne Oczy" Ukrainy. Ich oddział zmienia oblicze wojny

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

UkrainaDronyWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiRosjaPolityka zagraniczna Rosji
