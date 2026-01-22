Kolejne rosyjskie ataki. Celami budynki mieszkalne

Jedenaście osób, w tym troje dzieci, zostało rannych w wyniku ataku rakietowego Rosji na miasto Krzywy Róg w środkowej części Ukrainy. Pocisk uderzył w dwukondygnacyjny blok - powiadomiły w czwartek lokalne władze.
"Według najnowszych informacji, w Krzywym Rogu jest 11 osób rannych. Wśród nich troje dzieci. Oprócz półtoramiesięcznego chłopczyka, są to dziewczynki w wieku ośmiu i dziesięciu lat. Zostały przetransportowane w stanie średnio ciężkim do szpitala" - napisał w komunikatorze Telegram szef władz wojskowych obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Hanża.
Ukraińskie służby: w Dnieprze ewakuowano 16 osób
Rosjanie uderzyli w czwartek także w miasto Dniepr. Tam podczas popołudniowego nalotu zastosowano drony. "Uszkodzony został wieżowiec. W dwóch mieszkaniach wybuchły pożary. Szczegóły są ustalane" - przekazał Hanża.
Ukraińskie służby poinformowały w poście na X, że ewakuowały 16 osób z trafionego budynku. Rannych jest sześć osób, w tym jedno dziecko.
Ciężka sytuacja utrzymuje się także w Kijowie. Wołodymyr Zełenski poinformował, że ponad milion odbiorców w Kijowie pozostaje bez prądu po rosyjskich atakach z ostatnich tygodni. Ponadto ponad 4000 budynków mieszkalnych pozostaje bez ogrzewania.
Autorka/Autor: aaw/ft
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych