Świat Rosyjski generał Anton Grunis nie żyje. Ukraina pokazała nagranie z akcji Oprac. Adrian Wróbel Kamila Grenczyn Zespół autorów |

Uderzenie w miejsce pobytu generała Grunisa. Nagranie udostępnione przez Roberta "Madziara" Browdiego (16.09) Źródło wideo: Robert "Madziar" Browdi Źródło zdj. gł.: Robert "Madziar" Browdi

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Informację o śmierci Antona Grunisa podały między innymi prorosyjskie agencje informacyjne oraz kanał społecznościowy absolwentów szkół wojskowych im. Suworowa. Późnej potwierdziły to źródła w dowodzonej przez generała brygadzie oraz Apti Alaudinow, dowódca czeczeńskich oddziałów specjalnych "Achmat".

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy (SSB), major Robert "Madziar" Browdi, ujawnił we wpisie na Facebooku szczegóły operacji, w której zginął Grunis.

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Jak poinformował Browdi, w uderzeniu uczestniczyły drony 427 samodzielnej brygady SSB "Rarog". "Generał Grunis został zlikwidowany 12 września 2026 roku przez oddział odwetowy Ptaków SSB w nocnej kryjówce na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu donieckiego" - przekazał we wpisie.

Według ukraińskiego wojskowego generał został zabity w miejscowości Kindratiwka w obwodzie donieckim. Na nagraniu widać, jak ukraińscy operatorzy za pomocą kilku dronów uderzeniowych atakują budynek, w którym miał przebywać.

Portal Ukraińska Prawda poinformował, że jednostka dowodzona przez Grunisa brała bezpośredni udział w walkach o Konstantynówkę - ukraińskie miasto położone w obwodzie donieckim. Rosja próbuje je zdobyć od października 2025 roku.

W lipcu Grunis miał zameldować Władimirowi Putinowi, że Konstantynówka została rzekomo całkowicie zajęta.

Zaprzeczyła temu strona ukraińska. Między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Putina, aby "spotkali się w Konstantynówce, jeśli rzeczywiście znajduje się ona pod rosyjską kontrolą". Miasto to nazywane jest również "bramą do pasa fortec". O tym, dlaczego jest kluczowe dla ukraińskiej obrony, przeczytasz tutaj.

Anton Grunis - kim był

28 sierpnia minister obrony Rosji Andriej Biełousow wręczył Grunisowi najwyższe państwowe odznaczenie - "Złotą Gwiazdę" Bohatera Federacji Rosyjskiej. Według rosyjskiego resortu obrony, został on odznaczony "za odwagę i bohaterstwo wykazane podczas wykonywania obowiązków wojskowych".

Jak podaje portal The Moscow Times - powołując się na dane rosyjskich i ukraińskich źródeł - Grunis wcześniej uczestniczył między innymi w wojnie w Czeczenii, rosyjskich działaniach przeciwko Gruzji, aneksji Krymu w 2014 roku oraz wojnie w Syrii.

W 2021 roku przeszedł do rezerwy, a po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę wrócił do służby wojskowej.

Anton Grunis Źródło zdjęcia: Telegram/@suvorov_sb

Radio Swoboda podaje, że według stanu na wrzesień 2026 roku w wojnie na Ukrainie zginęło co najmniej 15 rosyjskich generałów - wliczając w to osoby, które zginęły w zamachach. Rosja nie ujawnia jednak szczegółowych informacji o swoich stratach.