Rosyjski atak na Ukrainę. Generał Tomasz Drewniak o działaniach Władimira Putina

Gen. Drewniak: dostarczenie nowoczesnej broni Ukrainie ma bardzo duże znaczenie

"Po zajęciu Krymu Ukraińcy naprawdę odrobili swoje zadanie domowe"

Jak mówił dalej, "Rosjanie żyją lub żyli w jakimś wykreowanym przez siebie świecie, w którym wydawało się im, że szczególnie na wschodniej części Ukrainy będą witani jak wyzwoliciele, kwiatami i że to będzie sielankowy marsz". Ocenił, że było to "całkowicie błędne wyobrażenie".

Gen. Drewniak: Putin się przeliczył

Jak dodał, "na pewno jest bardzo silna presja na wojskowych, żeby coś z tym zrobili". - To może prowadzić do eskalacji różnego rodzaju zachowań, dowódcy, żołnierze, oficerowie będą zmuszać żołnierzy do coraz intensywniejszego ostrzału, do coraz bardziej brutalnych działań. To może prowadzić do bardzo skrajnej eskalacji - stwierdził generał Tomasz Drewniak.