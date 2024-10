Rosyjska gra na Bliskim Wschodzie. O co chodzi Moskwie

Sojusz Rosji i Iranu, wymierzony głównie w Stany Zjednoczone, jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, a wojna w Libanie tylko go wzmacnia - pisze izraelski portal Ynet. Dodaje, że Moskwa werbalnie wspiera Hezbollah, a w zamian otrzymuje irańskie uzbrojenie, co pomaga jej w inwazji na Ukrainie.

Relacje rosyjsko-irańskie

Interesy Rosji na Bliskim Wschodzie

"Jednak dla Rosji wygodniej byłoby, by konflikt ograniczył się do Libanu" - ocenia serwis. "Rozszerzenie konfliktu o Syrię zagroziłoby reżimowi prezydenta Baszara al-Asada, który jest wspierany zarówno przez Iran i Hezbollah, jak i Rosję. Regularna wojna z Iranem osłabiłaby z kolei państwo, od którego Kreml jest coraz bardziej zależny w dziedzinie militarnej, co osłabiłoby jego pozycję w Ukrainie" - podsumował izraelski portal.