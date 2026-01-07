Logo strona główna
Świat

"Rośnie znaczenie" człowieka Trumpa. "On tam jest wicekrólem"

Marco Rubio i Donald Trump
Marcin Wojciechowski: rośnie znaczenie i rola Marca Rubio
Źródło: TVN24
Wbrew temu, co mówią niektórzy komentatorzy, to ważny moment - ocenił w "Faktach po Faktach" amerykanista Marcin Fatalski, odnosząc się do rozmów koalicji chętnych w Paryżu. Zdaniem Marcina Wojciechowskiego stanowisko USA wobec wojny w Ukrainie może się zmienić wraz z umocnieniem pozycji Marca Rubio.

Doktor Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, był pytany w środowych "Faktach po Faktach" w TVN24, czy wtorkowe rozmowy koalicji chętnych w Paryżu przybliżają nas do pokoju w Ukrainie.

- Myślę, że to jest wbrew temu, co mówią niektórzy komentatorzy, ważny moment - odparł. Dodał, że nie wiadomo, na ile postanowienia koalicji chętnych przybliżają nas do porozumienia pokojowego, ponieważ "wszystko w tej chwili będzie zależało od Rosji".

"Nie ma tam już żywego miejsca". Śpią przy drzwiach i już nie wierzą w pokój
"Nie ma tam już żywego miejsca". Śpią przy drzwiach i już nie wierzą w pokój

Tatiana Serwetnyk

Fatalski: nie wyobrażam sobie amerykańskich wojsk w Ukrainie

- Jeżeli będzie tak, że Rosja będzie czuła, że nie może zlekceważyć tej oferty (pokoju - red.), no to wówczas rzeczywiście ten moment, który obserwowaliśmy wczoraj, będziemy z perspektywy czasu mogli uznać za moment przybliżający nas do porozumienia - ocenił gość TVN24.

Marcin Fatalski mówił również, że nie wyobraża sobie obecności wojsk amerykańskich w Ukrainie. - To jest ostatnia rzecz, jakiej Donald Trump chce - ocenił.

- Natomiast jeżeli Rosja wykona unik, no to wtedy Donald Trump stanie wobec nowej sytuacji - mówił Fatalski.

Wojciechowski: rośnie znaczenie Marca Rubio

Zdaniem drugiego gościa programu, publicysty Marcina Wojciechowskiego, Władimir Putin już dawno powinien wycofać się z wojny, "bo mu się po prostu nie opłaca".

Marco Rubio
Marco Rubio
Źródło: PAP/EPA

- Nie poszła mu ta wojna. On jednak się uczepił jakiejś nadziei. Jego takim okienkiem nadziei jest Trump. On uważa, że dopóki Trump jest w Białym Domu, to jest szansa, że da się jeszcze coś wylicytować i nie kończy tej wojny - opisał.

W ocenie Wojciechowskiego, w administracji Donalda Trumpa zaczyna rosnąć znaczenie sekretarza stanu Marca Rubio. - Wenezuela to była jego sprawa, to było jego oczko w głowie od lat. I on to przeprowadził i teraz jest tam wicekrólem - mówił Wojciechowski.

Opisał też podejście Rubio do Putina, które ma być inne niż Steve'a Witkoffa. - On idzie takim reaganowskim trybem, on mówi jednoznacznie, że trzeba Putina przycisnąć, bo Rosjanie rozumieją tylko presję - powiedział. W jego ocenie Trump i Rubio mogą "rzucić na rynek" ogromne ilości ropy z Wenezueli, co spowoduje spadek cen i skłoni Putina do ustępstw.

Mówił również, że Donaldowi Trumpowi kończy się też cierpliwość wobec rosyjskiego przywódcy. Jak zauważył relacja prezydentów przypominała sinusoidę. - Raz (Trump - red.) był rozczarowany Putinem, a raz był jego przyjacielem. Potem znowu mówił, że nie zadzwoni do Putina, bo mu żal czasu na rozmowy. A potem znowu rozmawiał z Putinem - wyliczał publicysta. Teraz, według Wojciechowskiego, możemy obserwować fazę, gdy Putin "chwilowo się nie podoba" Trumpowi.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: ms/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: FRANCIS CHUNG/PAP/EPA

Wojna w Ukrainie USA
