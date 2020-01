Kreml: dyskusja i kampania informacyjna jeszcze przed nami

Masowa dyskusja i odpowiednia kampania informacyjna będą towarzyszyć pracy nad poprawkami do konstytucji - zapewnił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Odpowiedział także na pytanie, skąd pospiech we wprowadzaniu zmian do ustawy zasadniczej.

Prezydent Rosji Władimir Putin wniósł w poniedziałek do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej, projekt ustawy oparty na ogłoszonych przez niego propozycjach zmian w konstytucji. Duma ma zająć się projektem w tym tygodniu.

- Dyskusja i kampania informacyjna jeszcze przed nami - powiedział Dmitrij Pieskow, odpowiadając na pytanie dziennikarzy, czy planowane jest dodatkowe wyjaśnienie istoty planowanych zmian w konstytucji. - Prezydent zgłosił inicjatywę. Wszelkie inicjatywy zgłaszane przez głowę państwa z pewnością spotykają się z wielką uwagą. Dyskusja i wdrażanie tych inicjatyw zawsze następują w absolutnie priorytetowej kolejności. To jest rzeczywistość, w której istniejemy - powiedział, odnosząc się do pytania, co jest przyczyną pośpiechu, z jakim prezydencki projekt przechodzi procedury zatwierdzania w parlamencie.

Władimir Putin chce zmienić konstytucję PAP/EPA/DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK / GOVERNMENT PRESS SERVICE POOL

Rzecznik Kremla wyjaśnił, że nie słyszał o pomyśle, by w poprawkach do konstytucji znalazł się zapis o prawie regionów Ukrainy i Białorusi do przyłączenia się do Rosji. Zapewnił, że taki pomysł "nie był do tej pory omawiany". W mediach pojawiła się informacja, że rozpatrzenie takiej propozycji przedłożył jeden z uczestników grupy roboczej do spraw zmian w konstytucji.

System władzy w Rosji PAP

Pieskow powiedział, że nie może na razie odpowiedzieć na pytanie, kto i kiedy przygotuje ustawę o Radzie Państwowej powołanej "w celu zapewnienia zgodnego funkcjonowania i współdziałania organów władzy państwowej Federacji Rosyjskiej i określenia głównych kierunków polityki wewnętrznej i zagranicznej Federacji Rosyjskiej". Kompetencje tej rady miałyby - według mediów - zostać określone w odrębnej ustawie, przyjętej już później, po zmianie konstytucji.

