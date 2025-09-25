Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zderzenie samolotów na lotnisku. Rosyjska maszyna uszkodzona

Suchoj Superjet 100
Lotnisko Szeremietiewo w Moskwie
Źródło: Reuters
Należący do rosyjskich linii lotniczych samolot zderzył się w środę z inną maszyną podczas kołowania na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Samolot linii Rossiya na uszkodzony ogon.

Jak podaje Reuters, powołując się na rosyjskie agencje, samolot Suchoj Superjet linii Rossiya przygotowywał się w środę wieczorem do startu do Sankt Petersburga. Podczas kołowania zderzył się z inną maszyną. Jak nieoficjalnie podały rosyjskie kanały na Telegramie, drugim samolotem biorącym udział w zderzeniu miał być Airbus 330 należący do chińskich linii Air Hainan. Miał lecieć do Pekinu.

Suchoj Superjet 100
Suchoj Superjet 100
Źródło: Telsek / Shutterstock

Zderzenie samolotów. Nikt nie doznał obrażeń

Jak informuje w mediach społecznościowych NEXTA, w wyniku wypadku nikt nie doznał obrażeń. Pasażerów wyprowadzono z samolotu i przeprowadzono do innego. Przyczyną incydentu miał być błąd załogi jednego z samolotów. Serwis RBC-UKRAINE poinformował, że uszkodzenia obu samolotów były minimalne, ale lot do Sankt Petersburga opóźnił się o trzy godziny.

Airbus A330, Hainan Airlines, Moskwa
Airbus A330, Hainan Airlines, Moskwa
Źródło: Fasttailwind / Shutterstock

Do ostatniego poważnego wypadku na moskiewskim lotnisku doszło w maju 2019 roku, kiedy samolot linii Aeroflot, również Suchoj Superjet, rozbił się podczas lądowania. Zginęło wtedy 41 osób.

Katastrofa samolotu w Moskwie
Katastrofa samolotu w Moskwie
Źródło: CNN, TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: Reuters, NEXTA, RBC-UKRAINE

Źródło zdjęcia głównego: Telsek / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
RosjalotniskoLinie lotniczesamoloty
Czytaj także:
Rzeka Ganges
Święta rzeka w kryzysie
METEO
Lotnisko w Aalborg w Danii
Incydenty z dronami w pobliżu lotnisk. Szef MON: to atak hybrydowy
Świat
Gdańsk, 23.09.2025, TRAKO 2025
"Nie ma zgody na te wagony". PKP nie chce ich, producent tłumaczy, że to druga klasa
BIZNES
Audi potrąciło pieszą, przeleciało nad innym samochodem i uderzyło w słup
Auto "przeleciało" nad innym, wcześniej potrącona została piesza
Wrocław
imageTitle
Rooney szczerze o alkoholu. "Gdyby nie żona, już bym nie żył"
EUROSPORT
pap_20250106_16P
Więzienie dla byłego prezydenta Francji. Jest wyrok
Świat
Haker Pegasus
Używają wizerunków znanych i lubianych. "Ofiarą może być każdy"
BIZNES
Lisy w Małopolsce zostaną zaszczepione przeciw wściekliźnie
Alert RCB dla mieszkańców jednego z województw. "Nie dotykaj kapsułki"
Kujawsko-Pomorskie
Policja szuka 63-letniego Józefa Kozoduja
Próbował zabić żonę, trwa obława na tego mężczyznę
Kielce
Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski
O psychiatrii tylko jedno zdanie, ale "pozostaje priorytetem"
Piotr Wójcik
kawiarnia woda shutterstock_1159226149
Pół litra wody za darmo. "Nie poprę tego typu rozwiązania"
BIZNES
Polska i Rumunia będą zestrzeliwać drony nad Ukrainą? Zełenski tego nie powiedział
FAŁSZPolska będzie zestrzeliwać drony nad Ukrainą? Co powiedział Zełenski
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Zagadkowa śmierć niedawnej zwyciężczyni maratonu
EUROSPORT
Suplementy z olejem rybnym mogą zwiększać ryzyko problemów z sercem i udarów. Wyniki badania
Suplementacja witaminy B3 zmniejsza ryzyko nawrotu raka skóry. Nowe badanie
Odwołany lot z Zanzibaru do Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Turyści utknęli na Zanzibarze
WARSZAWA
imageTitle
Mistrz zaatakowany przez "gigantycznego potwora". Trafił do szpitala
EUROSPORT
Xi Jinping
Pierwsza taka deklaracja Chin
Świat
Śmierć na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie (zdjęcie ilustracyjne)
Śmierć na ulicy. "Nie jest wykluczony udział osób trzecich"
Łódź
Inowrocław. Nielegalny zrzut niebezpiecznych odpadów do kanalizacji miejskiej
Kwas siarkowy w kanalizacji miejskiej
Kujawsko-Pomorskie
Donald Tusk
Tusk o słowach Trumpa. "Lepsza prawda niż iluzje"
Polska
Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał byłych funkcjonariuszy na bezwzględne więzienie
Wywieźli pijanego do lasu, zmarł. Surowsze wyroki dla policjantów
Filip Czekała
PZU
Połączenie PZU i Pekao. Ministerstwo chce "doprecyzować kwestie techniczne"
BIZNES
Akcja poszukiwawcza na Narwii
Opowiedzieli dramatyczną historię, postawili na nogi ratowników
WARSZAWA
shutterstock_2197733897 Widok z góry na pracownika rafinerii ropy naftowej idącego obok rur gazowych i sprawdzającego produkcję.
"Duży sukces" Polski. N-butany pogrążą Rosję?
BIZNES
Ukraina
"Duchy" niszczą rosyjski sprzęt na Krymie
Świat
Jechał i zostawiał za sobą trwały ślad w jezdni
Jedzie na feldze, iskry lecą, w jezdni robi się dziura. "Wystąpimy o zwrot kosztów naprawy"
Łódź
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
Trump nazwał Rosję "papierowym tygrysem". Odpowiedź Kremla
Świat
Andrzej Bargiel
Andrzej Bargiel zrobił to jako pierwszy
Najnowsze
Rwąca woda niszczy restaurację w Hongkongu
Zniszczenie restauracji zajęło kilkadziesiąt sekund
METEO
Europejska Prokuratura (EPPO)
Prokuratura Europejska bada nieprawidłowości w sprawie KPO. Jest śledztwo
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica