Zderzenie samolotów na lotnisku. Rosyjska maszyna uszkodzona

Lotnisko Szeremietiewo w Moskwie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podaje Reuters, powołując się na rosyjskie agencje, samolot Suchoj Superjet linii Rossiya przygotowywał się w środę wieczorem do startu do Sankt Petersburga. Podczas kołowania zderzył się z inną maszyną. Jak nieoficjalnie podały rosyjskie kanały na Telegramie, drugim samolotem biorącym udział w zderzeniu miał być Airbus 330 należący do chińskich linii Air Hainan. Miał lecieć do Pekinu.

Suchoj Superjet 100 Źródło: Telsek / Shutterstock

Zderzenie samolotów. Nikt nie doznał obrażeń

Jak informuje w mediach społecznościowych NEXTA, w wyniku wypadku nikt nie doznał obrażeń. Pasażerów wyprowadzono z samolotu i przeprowadzono do innego. Przyczyną incydentu miał być błąd załogi jednego z samolotów. Serwis RBC-UKRAINE poinformował, że uszkodzenia obu samolotów były minimalne, ale lot do Sankt Petersburga opóźnił się o trzy godziny.

Airbus A330, Hainan Airlines, Moskwa Źródło: Fasttailwind / Shutterstock

Do ostatniego poważnego wypadku na moskiewskim lotnisku doszło w maju 2019 roku, kiedy samolot linii Aeroflot, również Suchoj Superjet, rozbił się podczas lądowania. Zginęło wtedy 41 osób.

Katastrofa samolotu w Moskwie Źródło: CNN, TVN24

OGLĄDAJ: TVN24 HD