Rosja zajęła w sierpniu najwięcej ziem Ukrainy od dwóch lat

923 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Dzięki operacji kurskiej wzięliśmy do niewoli ponad 600 rosyjskich jeńców, którzy mogą być wymienieni na Ukraińców przebywających w niewoli w Rosji – oświadczył w prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tymczasem Rosja zajęła w sierpniu najwięcej terytorium Ukrainy od października 2022 roku, a w tym roku w sumie trzy razy więcej niż w całym 2023 roku - wynika z danych amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Władimir Putin przybył do Mongolii. Od czasu wydania przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu jego aresztowania to pierwsza wizyta rosyjskiego prezydenta w kraju, który ratyfikował Statut Rzymski, będący podstawą działania MTK. Putin nie został tam zatrzymany, o co apelowała wcześniej między innymi organizacja Human Rights Watch. Rozczarowanie postawą władz Mongolii wyraziło ukraińskie MSZ.