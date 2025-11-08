Putin rozmawia z dziennikarzami w Duszanbe. Nagranie z 10 października Źródło: kremlin.ru

Przywódca Rosji Władimir Putin mianował wiceministra obrony generała pułkownika Andrieja Bułygę zastępcą szefa bardzo wpływowej Rady Bezpieczeństwa - podał Reuters, cytując informację zamieszczoną w sobotę na stronach Kremla. Jego następcą na stanowisku wiceministra będzie generał pułkownik Aleksander Sanczik.

Andriej Bułyga pełnił funkcję wiceministra obrony ds. logistyki od marca 2024 roku.

Andriej Bułyga Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/mil.ru/CC BY 4.0

Rosja przygotowuje się do testu broni atomowej

Również w sobotę szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem, na żądanie Putina, propozycji testu rosyjskiej broni atomowej.

- Jeśli chodzi o instrukcje prezydenta Władimira Putina ze spotkania Rady Bezpieczeństwa 5 listopada, to zostały one zaakceptowane, przyjęte do realizacji i podjęto nad nimi pracę - powiedział Ławrow dziennikarzom.

Dodał też, że Rosja nie otrzymała wyjaśnień od USA w sprawie rozkazu prezydenta Donalda Trumpa dotyczącego wznowienia testów broni masowej zagłady.

30 października Trump poinformował, że wydał rozkaz wznowienia prób broni atomowej, a na swej platformie społecznościowej Truth Social oświadczył, że "proces ten rozpocznie się natychmiast".

Władimir Putin omawia kwestie dotyczące rosyjskiego wojska, 7 listopada 2025 roku Źródło: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

