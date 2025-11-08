Logo strona główna
Zmiany w rosyjskim wojsku i instrukcja Putina. Ma zostać przygotowana propozycja testu broni atomowej

Władimir Putin omawia kwestie dotyczące rosyjskiego wojska, 7 listopada 2025 roku
Putin rozmawia z dziennikarzami w Duszanbe. Nagranie z 10 października
Źródło: kremlin.ru
Władimir Putin awansował dotychczasowego wiceministra obrony, a wcześniej wydał instrukcje dotyczące przygotowania propozycji testu broni atomowej. - Zostały one zaakceptowane, przyjęte do realizacji i podjęto nad nimi pracę - oświadczył rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

Przywódca Rosji Władimir Putin mianował wiceministra obrony generała pułkownika Andrieja Bułygę zastępcą szefa bardzo wpływowej Rady Bezpieczeństwa - podał Reuters, cytując informację zamieszczoną w sobotę na stronach Kremla. Jego następcą na stanowisku wiceministra będzie generał pułkownik Aleksander Sanczik.

Andriej Bułyga pełnił funkcję wiceministra obrony ds. logistyki od marca 2024 roku.

Andriej Bułyga
Andriej Bułyga
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/mil.ru/CC BY 4.0

Rosja przygotowuje się do testu broni atomowej

Również w sobotę szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem, na żądanie Putina, propozycji testu rosyjskiej broni atomowej.

USA wystrzeliły rakietę międzykontynentalną Minuteman III
Amerykanie testowali Minuteman III. "Mamy pokój poprzez siłę"
Donald Trump
Będą próby jądrowe? Trump: wkrótce się przekonacie
9M729 missile containe
"Pierwsze potwierdzenie, że Rosja użyła pocisku 9M729"

- Jeśli chodzi o instrukcje prezydenta Władimira Putina ze spotkania Rady Bezpieczeństwa 5 listopada, to zostały one zaakceptowane, przyjęte do realizacji i podjęto nad nimi pracę - powiedział Ławrow dziennikarzom.

Dodał też, że Rosja nie otrzymała wyjaśnień od USA w sprawie rozkazu prezydenta Donalda Trumpa dotyczącego wznowienia testów broni masowej zagłady.

30 października Trump poinformował, że wydał rozkaz wznowienia prób broni atomowej, a na swej platformie społecznościowej Truth Social oświadczył, że "proces ten rozpocznie się natychmiast".

Władimir Putin omawia kwestie dotyczące rosyjskiego wojska, 7 listopada 2025 roku
Władimir Putin omawia kwestie dotyczące rosyjskiego wojska, 7 listopada 2025 roku
Źródło: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Autorka/Autor: fil/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

RosjaWojsko rosyjskieWładimir PutinKremlSiergiej ŁawrowBroń atomowaUSADonald TrumpPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna Rosji
