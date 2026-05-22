"Świat Ukraińcy uderzają w rafinerię. Zełenski: przenosimy wojnę do Rosji Oprac. Mikołaj Stępień |

Łukasiewicz o sprawiedliwym pokoju według Ukrainy

"Tej nocy Siły Obrony Ukrainy działały przeciwko rafinerii w Jarosławiu - około 700 km od naszego terytorium. Przenosimy wojnę do Rosji i jest to całkowicie sprawiedliwe" - napisał prezydent Wołodymyr Zełenski w serwisach społecznościowych.

"Prowadzono również działania przeciwko wyznaczonym celom na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy. Przygotowujemy także inne przejawy naszych dalekosiężnych sankcji i uderzeń średniego zasięgu w odpowiedzi na rosyjskie ataki na nasze miasta i społeczności" - dodał Zełenski.

We continue our defensive operations in the designated areas of active operations. Today, there was a report by Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrskyi on the use of long-range drones against Russian oil refining and export assets. In particular,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 22, 2026 Rozwiń

Uderzenie w rosyjską rafinerię w Jarosławiu

Ukraińskie media poinformowały z powołaniem się na źródła rosyjskie, że ostatniej nocy w Jarosławiu słychać było około 20 eksplozji. Gubernator obwodu jarosławskiego Michaił Jewrajew powiadomił, że w związku z atakiem ukraińskich dronów zamykana była trasa z Jarosławia w kierunku Moskwy.

Po wysłuchaniu raportu naczelnego dowódcy Ołeksandra Syrskiego prezydent Zełenski przekazał w piątek, że od początku 2026 r. rosyjskie straty na froncie przekroczyły już 145 tys. osób. "Zabitych zostało prawie 86 tys. żołnierzy, co najmniej 59 tys. zostało ciężko rannych, a ponad 800 rosyjskich wojskowych trafiło do niewoli" - poinformował ukraiński przywódca.