Trzy samoloty na tropie okrętu podwodnego. Gdzie płyną Rosjanie?

Rosyjski okręt podwodny B-265 Krasnodar i należący do marynarki wojennej holownik ratowniczy Jewgienij Czurow kilkadziesiąt godzin temu znajdowały się między Sardynią a Algierią i płynęły na wschód, być może w kierunku Syrii. Ich ruchy pilnie śledziły co najmniej trzy zachodnie samoloty.

W sobotę rano rosyjskimi jednostkami najpierw zainteresował się włoski samolot patrolowy ATR P-72A, który wystartował z sycylijskiej bazy lotniczej Sigonella, nieopodal Katanii. Wykonał standardową misję nad Cieśniną Sycylijską, ale później zmienił trasę i poleciał na zachód, aby dotrzeć do obszaru, w którym płynął rosyjski okręt podwodny - poinformował włoski portal Itamilradar, śledzący ruchy statków i okrętów na Morzu Śródziemnym.

Tuż przed południem z Cagliari na Sardynii wystartował ATR P-72B należący do włoskiej policji celnej (Guardia di Finanza). Również ten samolot po rutynowej misji śledził obie rosyjskie jednostki. Itamilradar zwrócił uwagę, że rzadko zdarza się, aby samolot tej włoskiej służby wykonywał taką misję, która jest bardziej typowa dla operacji wojskowych.

Rosjanie płyną do Syrii?

Prawdopodobnie rosyjski okręt podwodny i holownik płyną do brzegów Syrii, gdzie na pozwolenie na wejście do portu Tartus czeka rosyjski masowiec Sparta IV, o czym poinformował w sobotę ukraiński magazyn żeglugowy "USM". Statek ten wypłynął z bazy wojskowej w Bałtijsku, w obwodzie królewieckim, aby zabrać sprzęt wojskowy pozostawiony przez Rosjan po upadku reżimu Baszara al-Asada w grudniu ubiegłego roku.

Rosja tuż po obaleniu al-Asada zaczęła wywozić broń i wyposażenie militarne z dzierżawionej od 1976 r. syryjskiej bazy w Tartusie. Część tego sprzętu przerzuciła do wschodniej Libii, kontrolowanej przez generała Chalifę Haftara, któremu od lat dostarcza broń w zamian za dostęp do surowców i baz morskich oraz lotniczych.

Jednak większość uzbrojenia i wyposażenia trafia bezpośrednio do Rosji. Ponieważ Turcja nie pozwala korzystać ze swoich cieśnin na Morzu Czarnym okrętom i statkom należącym do krajów, które prowadzą wojnę, konwoje z bronią zabraną z Syrii muszą płynąć do Rosji przez Morze Śródziemne, Atlantyk, Morze Północne i Bałtyckie.