Rosja się wyludnia, tak źle nie było od 1999 roku. "Katastrofa dla przyszłości narodu"

W poniedziałek rosyjska Federalna Służba Statystyki Państwowej, Rosstat, opublikowała nowe dane dotyczące urodzeń w pierwszym półroczu 2024 roku. Wynika z nich, że od stycznia do czerwca w kraju urodziło się 599,6 tys. dzieci, czyli o 16,6 tys. mniej niż rok temu w tym samym okresie. To najniższa liczba urodzeń w pierwszym półroczu odnotowana w Rosji od 1999 roku.

Rosja się wyludnia

Nina Ostanina, dyrektorka Komitetu ds. Ochrony Rodzin w rosyjskiej Dumie, powiedziała państwowej agencji RIA, że by poprawić wskaźnik urodzeń konieczna jest "specjalna operacja demograficzna". - Musimy się zorganizować i sporządzić kolejną specjalną operację, taką jak specjalna operacja wojskowa - mówiła, nawiązując do propagandowego określenia stosowanego przez Kreml wobec prowadzonej przez Moskwę inwazji na Ukrainę .

Rosstat wskazał, że spadek ludności do pewnego stopnia równoważy jedynie zwiększenie się liczby przybywających do Rosji imigrantów, który wzrósł o 20,1 proc. w pierwszym półroczu 2024 roku.

"Katastrofa dla przyszłości narodu"

Nie wiadomo ile dokładnie Rosjan zginęło na froncie w Ukrainie - media szacują, że mogło to być ok. 120 tys. rosyjskich żołnierzy , a każdego dnia ginie ich ok. 200-250. Z kolei liczba osób, które wyemigrowały z Rosji wskutek strachu przez mobilizacją albo sprzeciwu wobec wojny, szacowana jest na kilkaset tysięcy.

W lipcu, odnosząc się do malejącej populacji kraju, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił, że jest "to katastrofa dla przyszłości narodu". W lutym zaś Władimir Putin zachęcał rodziny do posiadania dwójki, a najlepiej trójki dzieci. - Jeśli chcemy przetrwać jako grupa etniczna, albo grupy etniczne zamieszkujące Rosję, musi być co najmniej dwójka dzieci. Jeśli każda rodzina będzie mieć tylko jedno dziecko, populacja będzie się kurczyć. A żeby się powiększać i rozwijać, potrzeba co najmniej trójki dzieci - mówił.