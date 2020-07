"Nie - dla wiecznego Putina". Protesty w Moskwie, ponad stu zatrzymanych

"Nie - dla wiecznego Putina"

Zbieranie podpisów przeciwnicy znowelizowanej konstytucji zorganizowali na placu Puszkina w centrum Moskwy w środę wieczorem. Akcja przebiegała pod hasłem "Nie - dla wiecznego Putina", co było nawiązaniem do tej poprawki do konstytucji, która daje obecnemu prezydentowi Władimirowi Putinowi prawo do ubiegania się o kolejne kadencje. Na plac Puszkina przyszło co najmniej kilkaset osób; niezależna telewizja Dożd podała liczbę około tysiąca osób.