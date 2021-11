Władimir Putin o tym, czy wystartuje w kolejnych wyborach prezydenckich

Władimir Putin sprawuje władzę jako prezydent lub premier od przełomu wieków, co czyni go najdłużej urzędującym przywódcą na Kremlu od czasów Józefa Stalina. W ubiegłym roku w Rosji uchwalono reformy, które pozwoliłyby mu ubiegać się o dwie kolejne sześcioletnie kadencje. Bez tych zmian musiałby ustąpić w 2024 roku.

Przemawiając na forum inwestycyjnym w Moskwie rosyjski przywódca zasugerował, że sama możliwość ponownego ubiegania się o urząd prezydenta uchroniła system polityczny przed jego osłabianiem. "Czy to zrobię, czy nie, jeszcze nie wiadomo, ale samo istnienie tego prawa (do kandydowania - red.) już stabilizuje wewnętrzną sytuację polityczną" - powiedział Putin.

Putin o deklaracji Bidena: uważam to za absolutnie słuszne

Prezydent Rosji pochwalił jednocześnie decyzję prezydenta USA Joe Bidena, który zamierza ubiegać się o reelekcję, również w 2024 roku. - To, co prezydent Biden powiedział o swojej ewentualnej reelekcji, uważam za absolutnie słuszne. Bo jeśli nie zaczniesz przygotowywać się do wyborów, to myślę, że w znacznym stopniu ucierpi na tym możliwość rządzenia krajem - powiedział Putin.