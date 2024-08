Ukraińskie wojsko zniszczyło kolejny strategiczny most nad rzeką Sejm w obwodzie kurskim w Rosji. Uderzenie to ograniczy rosyjskie możliwości zaopatrywania grupy stawiającej opór wojskom Ukrainy - przekazał dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykoła Oleszczuk, pokazując nagranie z operacji.

Ukraińskie siły powietrzne zniszczyły drugi już most o strategicznym znaczeniu nad rzeką Sejm w obwodzie kurskim w Rosji. W piątek Ukraińcy opublikowali nagranie zniszczenia pierwszej przeprawy przez rzekę niedaleko Kurska. Most był wykorzystywany przez kremlowskie władze do zaopatrywania rosyjskich wojsk, a jego zniszczenie miało utrudnić ich wysiłki.