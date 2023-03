Niezależne media: rosyjska prokuratura zażądała siedmiu lat więzienia dla emeryta za antywojenne komentarze

62-letni Michaił Simonow miał "rozpowszechniać w sieciach społecznościowych fałszywe informacje" na temat armii. Simonow zamieścił swoje komentarze w ubiegłym roku. "Śpiewamy pieśni na antenie Pierwszego Programu telewizji, zabijając w tym samym czasie kobiety i dzieci. My, Rosja , staliśmy się bezbożnikami. Boże, wybacz nam!" - napisał emeryt, odnosząc się do ataków rosyjskich sił powietrznych na Teatr Dramatyczny w Mariupolu, pod którego gruzami zginęło kilkaset osób, a także na cele cywilne w Kijowie.

Prokuratura o "nienawiści wobec władzy"

Emeryta zatrzymano w Moskwie 9 listopada 2022 roku. Simonow, który - według kanału Sota - "słabo słyszy i z trudem się porozumiewa", częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Mężczyzna zeznał, że "ślepo wierzył" zagranicznym mediom, co wprowadziło go w błąd i skłoniło do opublikowania krytycznych komentarzy. W ocenie prokuratury 62-latek miał jednak działać z rozmysłem, motywowany "nienawiścią wobec władz".