13-letnia Masza pisze do ojca skazanego na kolonię karną. "Proszę, tylko się nie poddawaj"

Jestem dumna ze swojego mądrego i niezłomnego ojca - napisała 13-letnia Rosjanka Masza w liście, który do niego skierowała. Aleksiej Moskalow został skazany na dwa lata kolonii karnej za "dyskredytację armii". Wcześniej mężczyźnie odebrano prawo do opieki nad dziewczynką, ponieważ narysowała w szkole antywojenny obrazek.

Treść listu opublikowała w środę rosyjska redakcja BBC. Jak poinformowano, Aleksiej Moskalow poprosił swojego adwokata, by przekazał list mediom. "Cześć, tato. Bardzo cię proszę, nie choruj i nie denerwuj się. Ze mną wszystko dobrze. Bardzo cię kocham. Wiedz, że nie jesteś niczemu winien, zawsze cię popieram i (uważam), że postępujesz we wszystkim właściwie. (...) Dziękuję za wszystko, co dla mnie robisz" - napisała w liście Masza.