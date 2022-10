Wyszli z pociągu, poskarżyli się na "bestialskie warunki". Nagranie "buntu pod Biełgorodem"

"Znajdujemy się w obwodzie biełgorodzkim, około 500 osób z bronią. Nie jesteśmy przypisani do żadnej jednostki. Przez tydzień żyliśmy w bestialskich warunkach. Teraz też nie wiadomo, kto dokąd jedzie, do jakiej jednostki jest przydzielony, broń jest pod ręką, ale nie jest na nas zarejestrowana. Jemy to, co sami kupimy. Wydaliśmy cholernie dużo pieniędzy na samo jedzenie, nie mówiąc o amunicji" - żali się jeden z mężczyzn na nagraniu.