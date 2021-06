Rosyjski dziennik: Kreml wyśle nad Bałtyk dodatkowe myśliwce

Ekspert do spraw wojskowych Dmitrij Bołtienkow wyraził przypuszczenie, że nowe Su-30SM zapewne zasilą kolejny oddział w ramach 4. pułku lotnictwa szturmowego. Mogą też - zastrzegł - zostać skierowane do 689. pułku myśliwskiego. 4. pułk otrzymuje Su-30SM w wersji podstawowej od grudnia 2016 roku, istniejąca eskadra liczy do 12 maszyn.