Świat MSZ reaguje na rosyjskie groźby. Dyplomaci zostają w Kijowie Oprac. Aleksandra Sapeta |

Rosyjski atak na Kijów, trafiony most na Dnieprze. Relacja Ołeha Biłeckiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: gov.pl

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W sobotę MSZ Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegło obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżowaniem na jej terytorium.

Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Podobne groźby Kreml stosował już wcześniej. W przeszłości w trakcie zmasowanych ataków odnotowywano uszkodzenia również w budynku wydziału konsularnego polskiej ambasady.

Oświadczenie MSZ

"Kolejne rosyjskie groźby i apele do dyplomatów o opuszczenie Kijowa pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę i osłabić nasze wsparcie dla Ukrainy. Takie działania, sprzeczne z zasadami prawa międzynarodowego, nie przyniosą jednak oczekiwanego skutku. Rosja nie złamie Ukrainy ani nie podważy europejskiej solidarności z narodem ukraińskim" - oświadczył polski resort dyplomacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę, jej prawo do samostanowienia i integralności terytorialnej.

"Będziemy nadal stanowczo reagować na nieodpowiedzialne i niebezpieczne działania Rosji oraz wraz z sojusznikami zwiększać presję na Kreml. Nie przewidujemy zmian w funkcjonowaniu Ambasady RP w Kijowie" - czytamy w oświadczeniu.

Russia's further threats and calls to diplomats to leave Kyiv show that the Kremlin is trying to bully Europe and undermine our support for Ukraine.



However, such measures, contrary to the principles of the international law, will not have the desired effect. Russia will neither… pic.twitter.com/2LsQfWG4Mq — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) October 4, 2026 Rozwiń

Podobne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej w Ukrainie Katarina Mathernova. "Rosja przekazała wiadomość zagranicznym dyplomatom w Kijowie: albo wyjedziecie, albo będziecie ryzykować własnym życiem. Nasza odpowiedź: zostajemy. Delegacja UE zostaje w Kijowie" - napisała w serwisie X. Jak dodała, "groźby nie powstrzymają wsparcia Europy dla Ukrainy. To tylko przypomina nam, dlaczego to wsparcie jest ważne!".

Russia has a message for foreign diplomats in Kyiv: leave, or risk your lives.



Our answer: We are staying.



The EU Delegation is staying.



Threatening us will not stop Europe’s support for Ukraine. It only reminds us why that support matters!



🇪🇺🤝🇺🇦@EUDelegationUA pic.twitter.com/LiYValhf9R — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) October 4, 2026 Rozwiń

Rosja znów "grozi" dyplomatom w Kijowie

Rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju - przypomina AFP. Został on wówczas określony mianem "groźby" we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Przedstawicielstwa dyplomatyczne państw zachodnich pozostały w Kijowie. Polska dyplomacja wezwała też ambasadora Rosji w Warszawie Gieorgija Michno do siedziby MSZ.

MSZ Ukrainy zaprzeczyło w piątek doniesieniom brytyjskiego dziennika "The Guardian", który podał, że zachodnie ambasady w Kijowie przygotowują się na wyjazd do Lwowa albo Polski, gdyby rosyjskie wojska zaczęły uderzać w ich siedziby w ukraińskiej stolicy.

"Jeśli jakieś misje dyplomatyczne zamierzają się gdzieś przenieść, informują nas o tym zgodnie z przyjętymi procedurami. (…) Do piątkowego wieczoru nie wpłynęły żadne tego rodzaju zgłoszenia ani powiadomienia od zagranicznego korpusu dyplomatycznego" - przekazała ukraińska dyplomacja w komentarzu dla mediów.

Rosyjskie ataki w Kijowie

Kijów w ostatnich tygodniach jest celem zmasowanych ataków rosyjskich, dokonywanych głównie z zastosowaniem ciężkich odrzutowych dronów uderzeniowych. Atakowane są obiekty infrastruktury oraz, od kilku dni, mosty na Dnieprze, które łączą dwie części ukraińskiej stolicy.

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Tylko w tym tygodniu Moskwa użyła przeciwko Ukrainie 1900 dronów bojowych, 1700 bomb lotniczych i 25 pocisków. Ponad 800 z tych dronów było napędzanych silnikiem odrzutowym - przekazał w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.