MSZ reaguje na rosyjskie groźby. Dyplomaci zostają w Kijowie
W sobotę MSZ Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegło obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżowaniem na jej terytorium.
Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Podobne groźby Kreml stosował już wcześniej. W przeszłości w trakcie zmasowanych ataków odnotowywano uszkodzenia również w budynku wydziału konsularnego polskiej ambasady.
Oświadczenie MSZ
"Kolejne rosyjskie groźby i apele do dyplomatów o opuszczenie Kijowa pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę i osłabić nasze wsparcie dla Ukrainy. Takie działania, sprzeczne z zasadami prawa międzynarodowego, nie przyniosą jednak oczekiwanego skutku. Rosja nie złamie Ukrainy ani nie podważy europejskiej solidarności z narodem ukraińskim" - oświadczył polski resort dyplomacji.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę, jej prawo do samostanowienia i integralności terytorialnej.
"Będziemy nadal stanowczo reagować na nieodpowiedzialne i niebezpieczne działania Rosji oraz wraz z sojusznikami zwiększać presję na Kreml. Nie przewidujemy zmian w funkcjonowaniu Ambasady RP w Kijowie" - czytamy w oświadczeniu.
Podobne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej w Ukrainie Katarina Mathernova. "Rosja przekazała wiadomość zagranicznym dyplomatom w Kijowie: albo wyjedziecie, albo będziecie ryzykować własnym życiem. Nasza odpowiedź: zostajemy. Delegacja UE zostaje w Kijowie" - napisała w serwisie X. Jak dodała, "groźby nie powstrzymają wsparcia Europy dla Ukrainy. To tylko przypomina nam, dlaczego to wsparcie jest ważne!".
Rosja znów "grozi" dyplomatom w Kijowie
Rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju - przypomina AFP. Został on wówczas określony mianem "groźby" we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Przedstawicielstwa dyplomatyczne państw zachodnich pozostały w Kijowie. Polska dyplomacja wezwała też ambasadora Rosji w Warszawie Gieorgija Michno do siedziby MSZ.
MSZ Ukrainy zaprzeczyło w piątek doniesieniom brytyjskiego dziennika "The Guardian", który podał, że zachodnie ambasady w Kijowie przygotowują się na wyjazd do Lwowa albo Polski, gdyby rosyjskie wojska zaczęły uderzać w ich siedziby w ukraińskiej stolicy.
"Jeśli jakieś misje dyplomatyczne zamierzają się gdzieś przenieść, informują nas o tym zgodnie z przyjętymi procedurami. (…) Do piątkowego wieczoru nie wpłynęły żadne tego rodzaju zgłoszenia ani powiadomienia od zagranicznego korpusu dyplomatycznego" - przekazała ukraińska dyplomacja w komentarzu dla mediów.
Rosyjskie ataki w Kijowie
Kijów w ostatnich tygodniach jest celem zmasowanych ataków rosyjskich, dokonywanych głównie z zastosowaniem ciężkich odrzutowych dronów uderzeniowych. Atakowane są obiekty infrastruktury oraz, od kilku dni, mosty na Dnieprze, które łączą dwie części ukraińskiej stolicy.
Tylko w tym tygodniu Moskwa użyła przeciwko Ukrainie 1900 dronów bojowych, 1700 bomb lotniczych i 25 pocisków. Ponad 800 z tych dronów było napędzanych silnikiem odrzutowym - przekazał w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.