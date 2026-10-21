Europa się budzi. Chce mieć "asa w rękawie" w starciu z Chinami

Europa mierzy się z drugim chińskim szokiem

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Oczekiwania wobec październikowego szczytu Rady Europejskiej rosły od miesięcy.

Państwa członkowskie miały wytyczyć nowe kierunki polityki handlowej wobec Chin, przez które przemysł UE stanął właśnie w obliczu egzystencjalnego zagrożenia. To chiński szok 2.0 - jak określane jest zalewanie przez Pekin swoją supertanią produkcją kolejnych sektorów zaawansowanych technologii. Symbolem tego wyzwania stała się motoryzacja, ale problem dotyczy całego przemysłu państw unijnych.

Tylko we wrześniu chińska nadwyżka w handlu z UE wzrosła o kolejne 52,3 proc., licząc rok do roku, a Pekin już wskazał kolejne sektory gospodarki, które zamierza zdominować. Nic dziwnego, że emocje rosły do ostatniej chwili.